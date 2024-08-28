- Новые команды присоединились к команде "СК Магдебург" и "Вице Фокс"

Магдебург/Берлин (dpa) -

Форвард звёздного состава Мануэль Цендер

Этот ход вызвал не меньше шума, чем и шока. Пока ХК Эрланген вел судебный спор с Айзенахем о действительности расторжения контракта Цендера, все внесудебные переговоры также провалились. Высокая сумма отступных была не по карману жителям Тюрингии, которые получили обещание от лучшего бомбардира Бундеслиги остаться. После провала переговоров немецкие чемпионы СК Магдебург воспользовались ситуацией и подписали швейцарского национального игрока. "Его стиль игры идеально дополняет СК Магдебург. Кроме того, Мануэль всего 24 года и у него еще много места для роста, что делает это дальновидное решение", - сказал главный тренер Беннет Вигерт. Цендер подчеркнул, что "я живу для быстрого ручного мяча и один на один ситуаций".

Подопечный Вигерта Тим Цехел

Вигерт знал Тима Цехеля со времен своей работы в СКМ. "Я не хотел его отпускать тогда", - сказал главный тренер, следя за карьерой своего бывшего подопечного. После ухода Лукаса Майстера он воспользовался возможностью и подписал 27-летнего немецкого национального игрока из ХК Эрланген. Цехел должен расти вместе с мировыми звездами Магнус Саугструп и Оскар Бергендаль. "Я хочу многому научиться, но также не хочу прятаться", - сказал Цехел, вернувшийся на Эльбу после 11 лет.

Усиление обороны испанцем Антонио Серадилья

Он боролся за эту возможность. Испанский национальный игрок Антонио Серадилья, перенесший отслоение сетчатки и удаление правого глаза из-за опухоли в апреле 2021 года, является существенным усилением обороны со своим ростом 1,98 метра. Для него это мечта сбылась. Для Вигерта 25-летний Серадилья идеально воплощает концепцию сильной команды, переходящей из Эверум Хендбола.

Замена Хорнке и Петтерссона: Исак Перссон

Олимпиада в Париже принесла плохие новости для Магдебурга. Сначала травмировался правый полусредний Тим Хорнке, а затем его товарищ по команде Даниэль Петтерссон. В ответ был подписан 24-летний шведский правый полусредний Исак Перссон. Он был без клуба после своего времени в Бергишер ХК. "В свете предстоящих задач во всех соревнованиях это было удачным стечением обстоятельств", - сказал Вигерт.

Ветеран Тобиас Райхманн вместо Линдберга

Берлин также отреагировал на уход правого полусреднего Ханс Линдберга, подписав бывшего европейского чемпиона (2016) и 106-кратного национального игрока Тобиаса Райхманна. "Он очень точный стрелок и имеет атлетические способности", - похвалил спортивный директор Стефан Кретшмар. Наивысшие клубные достижения Райхманна включают два немецких чемпионата и две победы в Лиге чемпионов с THW Киль, а также три польских чемпионата, три кубка и один Кубок короля с Индустрией Кельце. Он также завоевал бронзу с немецкой национальной командой на Олимпийских играх 2016 года в Рио.

21-летний Ларс Людвиг, считающийся вратарским проспектом и имеющий яркое будущее, должен заменить основного вратаря Деяна Милосавлева после ухода Виктора Киреева. В прошлом сезоне он продемонстрировал свой талант в тогда втором дивизионе VfL Потсдам. Теперь 21-летний Людвиг готов сделать следующий шаг в своем развитии с большим братом Берлина. "Ларс Людвиг приносит спокойствие и уверенность в игре и обороне. Он настоящий игрок на вылет", - похвалил CEO Фюхсе Боб Ханинг.

Лучший бомбардир VfL Потсдам Макс Бенеке

Макс Бенеке был одним из лучших игроков прошлого сезона. С 291 голом правый полусредний, получивший награду "Новичок сезона", сыграл значительную роль в выходе VfL Потсдам в Бундеслигу. Теперь левша-богатырь вернулся в Фюхсе и хочет идеально дополнить мирового ручного мяча Матиаса Гидселя. "Раньше я был больше запасным в Фюхсе Берлин и только иногда интегрировался. Теперь я хочу быть постоянным игроком команды", - сказал Бенеке о своих целях.

После ухода Ханс Линдберга СК Берлин подписал бывшего европейского чемпиона и опытного национального игрока Тобиаса Райхманна. Его впечатляющие достижения с THW Киль и Индустрией Кельце, в том числе несколько чемпионатов и кубковых побед, будут ценным дополнением к команде.

После травм Тима Хорнке и Даниэля Петтерссона немецкий клуб Магдебург подписал шведского правого полусреднего Исака Перссона. С успешным пребыванием в Бергишер ХК позади него, приход Перссона обеспечит необходимую поддержку во всех соревнованиях в это критическое время.

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