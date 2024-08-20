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Новые барьеры были установлены вблизи Национального комитета Демократической партии после вчерашней проникновения сторонников Палестины за первоначальным периметром.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Во вторник утром рабочие в Чикаго возвели дополнительный защитный барьер из ограждений безопасности...
Во вторник утром рабочие в Чикаго возвели дополнительный защитный барьер из ограждений безопасности вокруг Центра Объединённых сил.

Новые барьеры были установлены вблизи Национального комитета Демократической партии после вчерашней проникновения сторонников Палестины за первоначальным периметром.

Примерно двенадцать сотрудников установили дополнительный ряд барьеров вдоль бульвара Вашингтона, сдвигаясь восточнее от места, где был прорван предыдущий барьер. Этот дополнительный барьер расположен между двумя существующими.

Событие произошло накануне инцидента, когда группа, выступающая за права палестинцев и протестующая против поддержки США Израиля в его конфликте с ХАМАС, отделилась от большей процессии протеста и проникла через стену безопасности возле Центра объединения.

Ожидается, что в течение четырехдневного мероприятия пройдут еще больше демонстраций.

Начальник полиции Ларри Снеллинг сообщил журналистам в понедельник, что "они прорвали ограждение. Вошли в внешнее кольцо. Пытались добраться до внутреннего кольца, они трясли ограждение с противоположной стороны". Он также отметил, что офицеры оперативно вмешались, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение.

Снеллинг подчеркнул, "Наша цель - гарантировать безопасность ДНС, безопасность города и безопасность города в целом. Мы не знаем, что могло бы произойти, если бы они проникли на противоположную сторону. Но, как я уже сказал, мы не потерпим никаких актов вандализма или случаев насилия в нашем городе".

Снеллинг уточнил, что не связывает нарушение безопасности с общей демонстрацией. "Были люди, которые просто хотели высказать свое мнение. Они это сделали. Но часть этой группы решила стоять за ними и пытаться прорваться через барьер, и мы не можем это допустить".

Центр общественной безопасности ДНС выпустил заявление, в котором утверждается, "Внутренний периметр не был прорван, и никакой непосредственной опасности для охранных лиц не было".

Манифестанты преступили внешнюю границу. différences видными нарушили внешний барьер наилаконвенции демократической партии. Четверо indivídu tarballi были задержаны после нарушения безопасности периметра на Донукецентр во время Демократического национального съезда

Они продолжили, "Каждый план Национального специального мероприятия по безопасности требует многоуровневого подхода. Каждый план NSSE настраивается и включает в себя различные уровни. Один из дополнительных уровней безопасности - внешнее периметральное ограждение, которое было построено для препятствования доступа к внутреннему периметру".

Губернатор штата Иллинойс ДжБ Притцкер, выступая с пола конвенции на CNN, заверил, что у властей есть "проработанная стратегия" и назвал проникновение через забор временным.

Притцкер заявил, "Мы уважаем право на протест, но не потерпим никакого беспорядка".

В этом отчете также приняли участие корреспонденты CNN Майкл Уильямс, Джамиель Линч и Джо Саттон.

Разрастающиеся политические tensions, подогреваемые спорной позицией по правам палестинцев, стали основным катализатором этих демонстраций. Власти тщательно следят за ситуацией, чтобы предотвратить эскалацию политики до уровня насилия во время мероприятия.

Нарушение доступа на территорию вокруг Национального комитета Демократической партии, изображенное на 109363_Fence breach at DNC CLEAN0.jpg.
Недавно установленный сегмент забора расположен между двумя ранее установленными рядами забора.

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