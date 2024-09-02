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СпортНовостиБаскетбол "Бавария"

Новый тренер "Баварии" намерен подняться на беспрецедентные вершины.

Мировой Чемпион Герберт Проявляет дальновидность

 and  Anthony Ross
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Новый тренер "Баварии" намерен подняться на беспрецедентные вершины.

Гордон Херберт, недавно назначенный тренером Баварии Мюнхен, стремится повторить свой успех с национальной командой Германии. На EuroLeague он встречает нескольких своих товарищей по чемпионату мира и имеет конкретные стратегии для "свиней" и "кровных жеребцов".

Удержавшись всего три дня в своем финском убежище, Херберт без промедления принял свою новую должность в Баварии Мюнхен после неудачи на Олимпиаде. "Настоящее удовольствие начать все сначала", - поделился канадец, известный своей неутолимой жаждой успеха. Прибыв на Изар, он объявил о смелом плане.

"Моя цель - сохранить немецкий титул и выйти в финал четырех EuroLeague", - заявил он на пресс-конференции. Такие заявления уже знакомы Херберту. Став национальным тренером в 2021 году, он обещал три медали в три года - заявление, которое вызвало смех. Однако он замолчал своих критиков, завоевав бронзу на чемпионате Европы, золото на чемпионате мира и едва не завоевав олимпийскую медаль всего за три недели до этого.

Команда Мюнхена несомненно выиграет от такого человека, как он. С тех пор, как они поставили своей целью европейское господство, Бавария Мюнхен стала первой немецкой командой, квалифицировавшейся в плей-офф EuroLeague в 2021 и 2022 годах. К сожалению, они финишировали 15-ми в последних двух основных раундах, стремясь улучшить свои показатели под руководством Херберта.

Свиньи и Кровные жеребцы

Стремление Херберта к чему-то необычайному с Баварией Мюнхен было очевидно с самого начала. Он уже запланировал свою первую тренировку в Мюнхене на 15 августа, всего через восемь дней после матча за бронзу в Париже. Такая "посвященность" не нова для профессиональных спортсменов, особенно тех, которые входят в престижный немецкий блок, на который опирается Херберт.

В Мюнхене 65-летний Херберт, чей контракт истекает в 2026 году, вновь встретится не только с Нильсом Гiffey и Андреасом Obst, но и с Оскаром да Сильвой и Йоханесом Войтманном, которых он хорошо знает из национальной команды. Единственным исключением является Айзек Бонга, который теперь играет за Партизан Белград в EuroLeague. "Переход становится намного гладче", - сообщил Херберт: "Когда они присоединились на прошлой неделе, все начало двигаться быстрее. Я считаю, это огромное преимущество".

Хотя Херберт признал, что работа с клубом немного отличается от работы с национальной командой, он все же применил свою типичную стратегию распределения ролей в Мюнхене. Он говорил о "свиньях" и "кровных жеребцах" - "В командных видах спорта крайне важно, чтобы 'свиньи', роли игроков, не стремились стать суперзвездами", - объяснил он. "Но еще важнее, чтобы ваши топ-игроки, 'кровные жеребцы', выполняли свои 'свиные' задачи".

Определить, кто из этих исключительно талантливых игроков Бундеслиги лучше всего подходит для каждой роли, еще предстоит увидеть. Херберту осталось три недели до начала сезона. Его дебют запланирован на 20 сентября против Нинов Чемиnitz. 3 октября Бавария откроет свой новый SAP Garden против звездного состава Реала Мадрид в EuroLeague.

Во время своего пребывания в Баварии Мюнхен Баскетбол Херберт воссоединился со многими своими товарищами по чемпионату мира, в том числе с Нильсом Гiffey, Андреасом Obst, Оскаром да Сильвой и Йоханесом Войтманном. Он поделился своей тактической стратегией в отношении этих игроков, различая между "свиньями" и "кровными жеребцами", подчеркивая важность того, чтобы роли игроков не стремились стать суперзвездами, в то время как топ-игроки эффективно выполняли свои поддерживающие роли.

Бавария Мюнхен Баскетбол, с ее звездной командой Бундеслиги, встретится с составом Реала Мадрид EuroLeague 3 октября в своем первом матче в новом SAP Garden под руководством амбициозного Гордона Херберта.

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