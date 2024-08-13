- Новый сезон "DSDS" стартует 18 сентября.

Германия ищет таланты ("DSDS") возвращается в этом году необычно рано. Новые эпизоды начнут выходить 18 сентября (8:15 PM) каждую среду и субботу на RTL, как объявил частный вещатель из Кёльна.

Фанаты обычно привыкли к тому, что "DSDS" начинается в январе, но были исключения. Даже второй сезон в 2003 году стартовал в сентябре. Первый и третий сезоны в 2002 и 2005 годах начались в ноябре.

Дитер Болен, Пиетро Ломбарди, Беатриче Эгли и Лоредана в жюри

Первый эпизод будет доступен на портале потокового вещания RTL+ за неделю до линейного вещания на RTL. Следующие эпизоды также будут доступны на RTL+ перед линейным вещанием на RTL. Всего будет показано 15 новых эпизодов, включая грандиозный живой финал в Кёльне. В жюри состоят Дитер Болен, Пиетро Ломбарди, Беатриче Эгли и Лоредана.

Новинка: В предстоящем 21-м сезоне возрастной ценз отменен: участвовать могут все, кому исполнилось 16 лет. Самый старший кандидат - 92-летний человек. По словам RTL, на этот сезон было подано более 10 000 заявок, и почти половина из них - от людей старше 30 лет.

Впервые кастинг проходит на территории развлекательного парка - Europa-Park в Русте возле Фрайбурга. В этом году международный отбор пройдет на греческом острове Крит.

Кастинг-шоу для Германии ищет таланты, также известное как DSDS, впервые пройдет в развлекательном парке. Europa-Park в Русте возле Фрайбурга станет фоном для прослушиваний в этом сезоне.

Кроме изменений в локации, возрастной ценз для кастинг-шоу отменен, что позволяет участвовать всем, кому исполнилось 16 лет.

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