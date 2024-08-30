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Новый руководитель Франкфуртского исторического музея

Дореен Мёлдерс будет руководить музеем города и истории Франкфурта с 2025 года.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута

- Новый руководитель Франкфуртского исторического музея

Культурное подразделение города Франкфурта выбрало Дореен Мёлдерс в качестве нового директора Франкфуртского исторического музея, сменив Яна Герхова, который уходит на пенсию в конце июля. В своем заявлении начальник культуры Ина Хартвиг похвалила Мёлдерс как талантливого музейного администратора и блестящего ученого, известного своими прогрессивными и современными принципами в области музейного управления.

Мёлдерс, которой сейчас 48 лет, получила образование в области истории и археологии в университетах Фрайбурга и Лейпцига. Ее последняя должность была главой Вестфальского государственного музея археологии и культуры для регионального союза Вестфалия-Лippe.

По словам Мёлдерс, Франкфуртский исторический музей, будучи старейшим музеем города, служит вдохновением для многих других культурных учреждений благодаря своей инновационной музейной работе. Она выразила радость по поводу возможности внести свой вклад в будущее этого учреждения, которое является одним из крупнейших городских музеев Европы и представляет в своих экспозициях разнообразные темы из прошлого, настоящего и будущего города.

Культурное подразделение города Франкфурта доверяет экспертизу Дореен Мёлдерс сотрудникам Франкфуртского исторического музея, учитывая ее опыт в музейном управлении и археологии. Мёлдерс подчеркнула важность сотрудников музея в поддержании репутации учреждения как одного из крупнейших городских музеев Европы, известного своими прогрессивными и инновационными экспозициями.

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