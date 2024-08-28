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Новый рекрут Эйнтрахта, Хёйлунд, получил травму во время тренировки.

Оскар Хойлунд уже испытывал аромат атмосферы Бундеслиги. В начале пути его близнец, который недавно присоединился к Шальке, может столкнуться с dificultностями во Франкфурте.

 and  Wendy Allen
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- Новый рекрут Эйнтрахта, Хёйлунд, получил травму во время тренировки.

Недавнее приобретение "Айнтрахта Франкфурт", Оскар Хёйлунд, получил травму во время тренировки своей команды Бундеслиги в Гессене. Данный датский футболист, перешедший из "Копенгагена", в настоящее время проходит обследование. "Айнтрахт" не предоставил дополнительной информации о его состоянии.

Хёйлунд должен был принять участие в пресс-конференции в среду, но его место занял Артур Тейте. Полузащитник briefly appeared in "Айнтрахт" 's DFB Cup victory in Braunschweig and the Bundesliga kickoff in Dortmund (0:2). Старший брат Оскара, Расмус, перешел в "Манчестер Юнайтед" прошлым летом за сумму около 70 миллионов евро, а его близнец Эмиль recently joined FC Schalke 04.

Несмотря на эту неудачу, "Айнтрахт Франкфурт" все еще планирует участвовать в Бундеслиге со всей командой. К сожалению, травма Оскара Хёйлунда может повлиять на его выступления в предстоящих матчах Бундеслиги.

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