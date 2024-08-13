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Федеральные земли ГерманииНовостиСтроительство

Новый колледж дает плюсы в экзаменах

Саксония-Анхальт получила ещё один университет. Это означает значительно больше итоговых экзаменов в статистке.

 and  Hanna Hofmann
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Увеличение академических степеней на 10% было достигнуто благодаря особому эффекту.
Увеличение академических степеней на 10% было достигнуто благодаря особому эффекту.

- Новый колледж дает плюсы в экзаменах

В Саксонии-Анхальт в прошлом году было завершено больше выпускных экзаменов в университетах, чем в 2022 году. Количество экзаменов составило 9753, что на 969 (11 процентов) больше, чем в предыдущем году, согласно данным Государственного статистического управления. Впервые было зафиксировано 1026 выпускников Университета Штейнбайс.

Университет переехал из Берлина в Магдебург в 2022 году. Без Университета Штейнбайс количество выпускных экзаменов сократилось бы на 57, или 0,6 процента, до 8727 в период с 2022 по 2023 год.

Примерно 47 процентов выпускников получили степень бакалавра, 36 процентов - магистра. Среди других выпускников были те, кто получил докторские и педагогические степени. По данным статистиков, наблюдается стабильный рост числа экзаменов для будущих учителей. В 2022 году было 433 таких экзамена, а в прошлом году - 496.

Строительство новых объектов в университетах Саксонии-Анхальт может способствовать увеличению числа экзаменов в будущем. Рост числа выпускных экзаменов можно частично объяснить переездом Университета Штейнбайс, который перед переездом в Магдебург увеличил строительную активность.

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