- Новый колледж дает плюсы в экзаменах

В Саксонии-Анхальт в прошлом году было завершено больше выпускных экзаменов в университетах, чем в 2022 году. Количество экзаменов составило 9753, что на 969 (11 процентов) больше, чем в предыдущем году, согласно данным Государственного статистического управления. Впервые было зафиксировано 1026 выпускников Университета Штейнбайс.

Университет переехал из Берлина в Магдебург в 2022 году. Без Университета Штейнбайс количество выпускных экзаменов сократилось бы на 57, или 0,6 процента, до 8727 в период с 2022 по 2023 год.

Примерно 47 процентов выпускников получили степень бакалавра, 36 процентов - магистра. Среди других выпускников были те, кто получил докторские и педагогические степени. По данным статистиков, наблюдается стабильный рост числа экзаменов для будущих учителей. В 2022 году было 433 таких экзамена, а в прошлом году - 496.

Строительство новых объектов в университетах Саксонии-Анхальт может способствовать увеличению числа экзаменов в будущем. Рост числа выпускных экзаменов можно частично объяснить переездом Университета Штейнбайс, который перед переездом в Магдебург увеличил строительную активность.

Читайте также: