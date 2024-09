Новоназначенный менеджер мужского футбола США Маурисио Почеттино делится своими амбициями на предстоящий чемпионат мира: "Очень важно ставить высокие цели".

Сообщается, что одним из самых значительных назначений в истории футбола США стал приход бывшего менеджера «Челси», «Тоттенхэма» и «Пари Сен-Жермен», который поделился с CNN Sport, что чувствует потенциал команды. Он отметил, что команде нужно мыслить в больших масштабах, чтобы конкурировать с лучшими командами мира и иметь шанс на победу.

После увольнения Грега Берхалтера, который не смог вывести США за пределы группового этапа на турнире Copa America, проходившем в июне и июле на родине, переговоры по этой позиции затянулись.

Наконец, 52-летний аргентинец, более известный как Пoche, был представлен вчера, всего за несколько минут до того, как мужская национальная команда США сыграла вничью 1:1 с Новой Зеландией в товарищеском матче в Цинциннати. За последние четыре матча команда Пoche еще не одержала ни одной победы.

Первый гол во вторник был забит Кристианом Пулишичем (его 31-й международный гол, который помещает его на пятое место в списке всех времен США), единственным игрокам мирового класса в команде. После матча капитан выразил недовольство.

"Есть несколько вещей, которые нужно менять, и в основном это менталитет и культура команды", - сказал 25-летний Пулишич в интервью после матча. "У нас есть талант, но я надеюсь, что это будет первое, что он захочет изменить".

Новый главный тренер США признал разочарование капитана и выразил желание сделать так, чтобы Пулишич чувствовал себя комфортно.

Однако в интервью CNN World Sport Дон Риддл после общения с прессой в CNN в Нью-Йорке Пoche believes that the culture already exists in the United States.

"В последних двух играх команда сыграла хорошо, но они не соревновались должным образом", - сказал Пoche. "Это важно: они должны соревноваться более агрессивно. У нас есть талантливые игроки, но они должны понять, что мы должны соревноваться более агрессивно, играть в том стиле, который мы предпочитаем, и реализовывать наши концепции".

Пoche официально приступит к своим обязанностям на предстоящих товарищеских матчах против Панамы 12 октября в Остине, а затем сыграет против заклятых соперников Мексики через три дня. Однако конечная цель - вывести команду на чемпионат мира 2026 года, который пройдет на родине в пятинедельный футбольный фестиваль, организованный совместно Канадой и Мексикой.

"Это monumental, одно из самых больших событий в мире", - сказал Пoche. "Просто быть вовлеченным в это - мечта сбылась ... и, конечно же, мы очень взволнованы не только улучшить команду, но и внести вклад в невероятное событие, которое станет чемпионатом мира здесь".

Несмотря на то, что чемпионат мира 2026 года пройдет в США, успех, возможно, будет зависеть от европейских влияний.

Многие из ключевых игроков США, такие как Пулишич, Вестон Маккинни, Юнус Муса, Антони Робинсон, Тайлер Адамс, Тимоти Вей, Джованни Рейна и Фоларин Балоугу, играют в самых престижных европейских лигах. Скорее всего, это останется их домашней базой для этой роли.

Пoche имеет впечатляющий послужной список в Европе, начиная с «Эспаньола» в испанской Ла Лиге, затем перейдя в английскую Премьер-лигу. Помимо того, что он помог «Саутгемптону» превзойти ожидания и вывел «Тоттенхэм Хотспур» в финал Лиги чемпионов УЕФА, который они проиграли «Ливерпулю» в 2019 году, его команда «Пари Сен-Жермен» выиграла титул Лиги 1 и несколько кубков.

Хотя он не дошел до финала с «Пари Сен-Жермен», его звездная команда (Льоренсо Месси, Неймар, Килиан Мбаппе) смогла выиграть титул Лиги 1 и несколько других трофеев. Последний этап Пoche в Премьер-лиге с «Челси» был непродолжительным, но европейский футбол был обеспечен до того, как Пoche и клуб расстались.

Связь с «Челси» оказалась значительной. Недавнее назначение главного тренера женской сборной США Эммы Хейс было большим успехом для USWNT, так как Хейс завоевала не менее 16 титулов за 12 лет в команде женщин «Челси». Хейс уже привела свою новую команду к победе на Олимпиаде, где USWNT победила в Париже.

Пoche полон похвалы в адрес программы USWNT - "массивное вдохновение для меня" - и Хейс, с которой он знаком давно, даже назвал Хейс "лучшим тренером в мире" и сказал, что "для нас (USMNT) это вызов догнать их".

Хотя достичь рекорда USWNT по четырехкратной победе на чемпионате мира, возможно, никогда не будет в пределах досягаемости для Пoche и мужской команды, сильная игра на чемпионате мира 2026 года определенно на горизонте для всех, кто вовлечен в американский футбол.

Что касается недавнего назначения, которое состоялось в пятницу, 13-го числа, дня, который многие считают несчастливым, Пoche с улыбкой и смехом успокаивает: "На самом деле, я подписал контракт несколько дней назад, это представление сегодня, но я подписал 10 сентября. Так что, дорогие суеверные, не волнуйтесь!"

Новый главный тренер сборной США Пocheттино выразил мнение, что команде необходимо более агрессивно конкурировать, чтобы реализовать свои концепции и добиваться побед, заявив: "У нас есть талантливые игроки, но они должны понять, что нам нужно бороться более решительно". Кроме того, Пocheттино подчеркнул важность европейского влияния в американском футболе, учитывая, что многие ключевые игроки сборной США играют в престижных европейских лигах.

Читайте также: