Новое предложение Polestar: победоносное решение проблем с Polestar 3

Ожидание Polestar 3 внушительное. Его выход запланирован вместе с Polestar 4, чтобы вывести совместного китайско-шведского автопроизводителя на новый уровень. Но обладает ли он необходимыми качествами?

Polestar, дочерняя компания Geely и Volvo, успешно стартовала в Германии с Polestar 2, обойдя другие китайские бренды. Теперь Polestar 3 и 4 готовы произвести впечатление, преодолев некоторые трудности при дебюте в Европе. Сможет ли Polestar 3, стоимостью около 80 000 евро, стать переломным моментом?

Новичок в сегменте роскоши сияет своим дизайном, длина которого составляет 4,90 метра. Polestar 3 отражает философию дизайна Polestar 2, фокусируясь на аэродинамике и уверенном внешнем виде. Ясно одно: Polestar может создавать внедорожники. В отличие от купе-кроссовера Polestar 4, Polestar 3 базируется на архитектуре Volvo Scalable Product Architecture (SPA 2), первоначально разработанной для автомобилей с ДВС. Он оснащен батареей емкостью 111 кВт⋅ч, обеспечивающей запас хода от 561 до 650 километров по стандарту WLTP.

Три доступные версии

Polestar 3 доступен в трех версиях: с задним приводом и двигателем мощностью 220 кВт/299 л.с. и с полным приводом и двигателями мощностью 360 кВт/489 л.с. или 380 кВт/517 л.с. Последняя версия оснащена двигателями спереди и сзади. При определенных условиях задний двигатель может отключаться для экономии топлива. Кроме того, задний мост оснащен электрической функции векторирования крутящего момента с двойным сцеплением, улучшающей динамику управления на поворотах.

Тест-драйвы Polestar 3 на верхнебаварских сельских дорогах показали, что его управляемость заслуживает похвалы. Благодаря стандартной двухкамерной пневматической подвеске Polestar 3 успешно маскирует свой вес более 2,5 тонн и внушительное присутствие. Лишь в очень узких и быстрых поворотах становится очевидным его сходство с Volvo EX90, также полностью электрическим автомобилем. Подвеска и рулевое управление можно настроить в соответствии с индивидуальными предпочтениями, как и интенсивность рекуперативного торможения. Однако, в отличие от традиционных подрулевых лепестков, рекуперативное торможение управляется виртуальной кнопкой на дисплее.

Polestar 3 быстро ускоряется с места или при обгоне, с одиночным двигателем разгоняясь до 100 км/ч за 7,8 секунды, а версии с двумя двигателями - за 5,0 или 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена 180 км/ч или 210 км/ч соответственно. В идеальных условиях полная зарядка может преодолеть 650 километров (одиночный двигатель), 631 километр (двойной двигатель) или 561 километр (пакет производительности). Быстрая зарядка возможна до 250 кВт, заряжая батарею с 10 до 80% за 30 минут. Однако производительность зарядки переменным током оставляет желать лучшего, с мощностью зарядки всего 11 кВт и временем зарядки от 0 до 100% в 11 часов.

Скандинавская прочность с ноткой элегантности

Внутреннее убранство Polestar 3, произведенное в Китае и США, сочетает в себе скандинавскую прочность и нотку элегантности. Для соответствия общей концепции были выбраны устойчивые материалы и отделка. Управление автомобилем осуществляется с помощью 14,5-дюймового портретного дисплея и нескольких кнопок на руле, которые, хотя и кажутся неудобными вначале, в итоге оказываются более понятными, чем у более сложных конкурентов. Как и Polestar 2, Polestar 3 использует операционную систему Android Automotive, разработанную в сотрудничестве с Google, которая произвела положительное впечатление во время тест-драйвов.

Для соответствия скандинавским правилам безопасности Polestar 3 оснащен внушительным набором из пяти радаров, пяти внешних камер и двенадцати ультразвуковых сенсоров. В салоне используется техника отслеживания взгляда водителя, способная полностью остановить автомобиль при необходимости. Кроме того, камеры внутри салона следят за тем, чтобы в автомобиле не остались дети или животные, а функция подключения климат-контроля помогает предотвратить тепловые удары или чрезмерное охлаждение.

Большое пространство, особенно спереди

В китайско-шведском внедорожнике предостаточно места, особенно на переднем сиденье. Купеобразная линия крыши не ограничивает пространство для головы сзади, хотя места для ног несколько ограничено из-за низкой задней скамьи. Высоким пассажирам может быть тесно. Объем багажника варьируется от 481 до 1411 литров, предлагая дополнительные места для хранения под крышкой и в багачнике под капотом.

Управление Polestar 3 приятное, несмотря на его размеры. Он маневрирует легко и точно, не вызывая дискомфорта на дороге. Сигналы систем помощи можно легко отключить, хотя рекомендуется оставить активным предупреждение о превышении скорости, особенно в версии с высокой производительностью, так как предел скорости часто превышается одним нажатием педали акселератора.

В плане технических и визуальных характеристик Polestar 3 обладает всем необходимым, чтобы возглавить путь для перехода Eurasian бренда к прибыльности. Тем не менее, у него есть множество конкурентов от устоявшихся брендов. И с начальными ценами от 78 590 до 92 190 евро, даже с действующей скидкой в 4 000 евро до ноября, гарантировать высокие объемы продаж может быть сложно.

Внедорожник среднего размера на пять мест

Размеры: длина 4.90 м, ширина 1.94 м (включая наружные зеркала 2.12 м), высота 1.61 м, колесная база 2.99 м, грузоподъемность: 484-1411 литров, передний отсек: 32 литра

Два электродвигателя, 380 кВт/517 л.с., пиковый крутящий момент 910 Нм, емкость батареи 111 кВт⋅ч, запас хода по циклу WLTP: 561 км, автоматическая коробка передач с одной скоростью, полный привод

Максимальная скорость: 210 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 4.7 секунд, быстрая зарядка DC до 250 кВт (30 минут с 10% до 80%), медленная зарядка AC до 11 кВт (11 часов), расход энергии по циклу WLTP: 22.1-23.0 кВт⋅ч/100 км

Стоимость: от 92 190 евро

Польстер 3 демонстрирует свои возможности в области электромобильности, выделяясь как высокопроизводительный электрический внедорожник. Акцентируя внимание на производительности, Польстер 3 оснащен двумя электродвигателями, которые обеспечивают пиковую мощность 517 л.с. и крутящий момент 910 Нм. Эта электрическая мобильность позволяет достичь максимальной скорости 210 км/ч и разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4.7 секунд. Кроме того, Польстер 3 предлагает широкие возможности зарядки, в том числе быструю зарядку DC до 250 кВт и медленную зарядку AC до 11 кВт.

В качестве нового флагмана усилий Польстера в области электромобильности, Польстер 3 представляет собой значительный шаг вперед. Его мощная система электродвигателей и широкие возможности зарядки способствуют его роли пионера в области электромобильности, задавая высокие стандарты для рынка электрических внедорожников.

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