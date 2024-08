Нового лидера уже называют "легендой" - отзывы о выходе из ДФБ.

Закрыта значительная глава в истории немецкого футбола. Почти шестнадцать лет после дебюта в национальной команде, 38-летний Мануэль Нойер подтвердил свой уход из состава DFB, поделившись своими чувствами в торжественной речи. Протагонист позиции немецкого вратаря на нескольких крупных турнирах, Нойер раскрыл, что его время с национальной командой подошло к концу.

После разочаровывающего результата последнего домашнего чемпионата Европы, икона вратарского искусства отказалась от любой возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года и посвятила себя исключительно выступлениям за FC Bayern в будущих соревнованиях. Кажется, Марк-Андре тер Штеген наконец-то получил свой шанс сиять как основной вратарь немецкой национальной команды после многих лет ожидания.

Тренер национальной команды Нагельсманн отреагировал на уход Нойера, выразив восхищение его выдающимися достижениями и признав пустоту, которую оставит его уход как в спортивном, так и в личном плане. "Мануэль Нойер изменил позицию вратаря так, как никто другой в истории футбола", - сказал Нагельсманн в официальном заявлении.

Переосмысление целей на чемпионат мира 2026 года

Глава FC Bayern Munich Херберт Хайнер также восхищается уходящей футбольной звездой, признавая уникальную стабильность, которую Нойер привносил в немецкую команду. "Мануэль Нойер - живая легенда в немецком футболе, позиция, всегда украшаемая исключительными талантами", - заявил Хайнер на сайте FC Bayern.

Спортивный директор Баварии Эберл разделяет мнение Хайнера, отмечая исключительные способности Нойера как на поле, так и за его пределами. "Он больше, чем исключительный вратарь и уважаемый капитан. Нойер - победитель турниров и рекордсмен на поле и уважаемый лидер, которого все ценят. Мы оба счастливы иметь игрока его уровня в нашей команде и рады, что можем и дальше на него рассчитывать", - сказал Эберл.

Взволнованный дебют в составе DFB

2 июня 2009 года Нойер вышел на поле на этапе DFB против Объединенных Арабских Эмиратов (7:2), чувствуя волнение. Его путь к позиции основного вратаря немецкой команды проходил через серию престижных турниров, кульминацией которых стал триумф на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Взглянув назад, он гордится и благодарен за время, проведенное с командой DFB, в том числе за семь лет в качестве капитана.

" despite my excellent physical condition, the 2026 World Cup seemed appealing, but I'm now convinced that it's the right time for me to retire. Anyone familiar with me knows that this decision was not an easy one", - заявил Нойер публично.

Хотя поражение 1:2 от Испании в четвертьфинале чемпионата Европы стало кульминацией его выступлений в составе немецкой команды, его последний матч в составе немецкой команды был далек от сожаления.

За время своей карьеры Нойер провел 124 матча за немецкую национальную команду, сыграв 11 100 минут. За пределами штрафной площади он оставил неизгладимый след в международном вратарском искусстве своими выдающимися выступлениями, техникой, реакцией и неповторимым классом.

После чемпионата Европы Нойер отложил решение о своем будущем в немецкой национальной команде, сразу же объявив о своем намерении обдумать его. Даже ходили слухи, что Нойер раздумывает над продолжением. В конце концов, он четко обозначил границы, выразив благодарность фанатам и товарищам по команде, которые поддерживали его на протяжении всего пути.

Его карьера была близка к завершению более года назад после серьезной травмы на лыжах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре. "Возвращение на поле на домашнем чемпионате Европы было личным достижением для меня", - вспоминает Нойер.

Нагельсманн ранее заявлял, что хочет освежить состав немецкой команды с прицелом на чемпионат мира 2026 года. После ухода ключевых игроков, таких как Кроос и Мюллер, Нойер стал последним участником чемпионата мира в Рио, покинувшим немецкую команду. "Ману будет очень не хватать в национальной команде", - сказал тренер, как и в случае с уходом Томаса Мюллера. С Баварией Нойер теперь ставит перед собой самые престижные цели, в частности, финал Лиги чемпионов, запланированный на весну 2025 года.

Долгое время товарищ и соперник Нойера Гюндоган также принял решение завершить свою международную карьеру, открывая дорогу Тер Штегену, 32-летнему игроку Барселоны, который станет следующей звездой вратаря DFB. Несмотря на надежды занять эту позицию на домашнем чемпионате Европы, Тер Штеген уступил место Нойеру для его последних выступлений в составе DFB.

Уход Мануэля Нойера из немецкой национальной команды оставляет значительную пустоту, что признает Нагельсманн, который хвалит Нойера за его выдающиеся достижения в истории футбола.

В ответ на уход Нойера глава FC Bayern Munich Херберт Хайнер выразил свое восхищение Нойером, назвав его живой легендой в немецком футболе и игроком исключительного уровня.

