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Новичок "Викингов" КВБ Джей Джей Маккарти начал карьеру в НФЛ, сокращенную разрывом мениска

 and  Lauren Adams
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Джэй Джей Маккарти перенесёт операцию по устранению разрыва мениска.
Джэй Джей Маккарти перенесёт операцию по устранению разрыва мениска.

Новичок "Викингов" КВБ Джей Джей Маккарти начал карьеру в НФЛ, сокращенную разрывом мениска

Маккарти, которого «Викинги» выбрали под 10-м номером на драфте НФЛ 2024 года, получил травму в первой предсезонной игре своей команды против «Лас-Вегас Рэйдерс» в субботу, сообщил главный тренер Кевин О'Коннелл во вторник.

Продолжительность нахождения Маккарти на скамейке запасных будет зависеть от степени разрыва, сказал О'Коннелл.

«Но в отношении срока восстановления от травмы я могу только предполагать, пока не будет проведена процедура, основанная на том, будет ли это просто чистка или полный ремонт», - сказал он во время виртуальной пресс-конференции. «Я бы не стал спекулировать на сроках возвращения в игру на данный момент».

21-летний Маккарти написал в социальных сетях вскоре после этого: «Люблю вас, нация Викингов. Я вернусь очень скоро. Amor fati».

По данным инсайдера NFL Network Иэна Рапопорта, Маккарти может пропустить несколько недель, если мениск можно будет обрезать. Если потребуется полный ремонт, Маккарти пропустит «многие месяцы».

Маккарти не принимал участия в понедельничной тренировке «Викингов» после жалоб на боль в колене.

О'Коннелл не подтвердил, был ли какой-то конкретный момент в субботней игре, когда Маккарти получил травму в своем дебюте за «Викингов». Маккарти набрал 188 ярдов и два тачдауна против «Лас-Вегаса».

«Я благодарен Дж.Дж. за то, что он смог продолжать играть. Он не вышел из игры из-за травмы», - сказал О'Коннелл. «Он закончил игру вторым тачдауном и к тому моменту достиг количества снэпов, на которое я надеялся для него в игре. В любой момент он не думал, что это что-то, что выведет его из игры, не позволит ему играть».

«Викинги» обменялись, чтобы выбрать Маккарти под 10-м номером на драфте НФЛ 2024 года после того, как он вывел Мичиган к победе в чемпионате по футболу в колледже 2023 года против Вашингтона.

Команда также подписала ветерана квотербека Сэма Дarnold во время межсезонья, и теперь он, скорее всего, начнет сезон за Миннесоту.

О'Коннелл объяснил, как травма Маккарти нарушает его «очень четкий план» для комнаты квотербеков.

«Я действительно собирался продолжать это с Дж.Дж. на поле - получать все больше и больше репов и, очевидно, после такой игры, в которой мы почувствовали, что он находится на сильной стадии своего развития», - сказал О'Коннелл. «Так что на самом деле мы переживаем за него в краткосрочной перспективе, потому что он так усердно работал над своим ежедневным процессом, фокусировкой и всеми этими вещами, которые я ищу в молодом игроке на этой позиции».

О'Коннелл не стал говорить, будет ли «Миннесота» искать еще одного квотербека, пока Маккарти будет вне игры. Он добавил, что его доверие к Дarnold «очень, очень высоко».

Травма Маккарти, талантливого спортсмена, произошла во время предсезонной игры, что потенциально может повлиять на его участие в различных спортивных мероприятиях. Если мениск потребует ремонта, Маккарти может пропустить несколько месяцев соревновательного спорта.

Маккарти был выбран под 10-м общим номером драфта НФЛ 2024 года

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