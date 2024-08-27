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Новак Джокович начинает свой поход на защиту титула US Open с успешного матча первого раунда против Раду Альбота.

 and  Yaroslav Smith
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На освещенном арене Артура ЭшаNovak Джокович начал свой путь к сохранению титула US...
На освещенном арене Артура ЭшаNovak Джокович начал свой путь к сохранению титула US Openilit��straight-set(transformispose против Раду Албота в первом раунде.

Новак Джокович начинает свой поход на защиту титула US Open с успешного матча первого раунда против Раду Альбота.

Это законный вопрос. Титул, который ускользал от него раньше и которого он так жаждал, Новак Джокович наконец-то добился: он завоевал золотую медаль в мужском одиночном разряде на Олимпиаде в Париже, тем самым завершив свой карьерный Большой шлем в возрасте 37 лет. Он считает эту победу за Сербию своей "наибольшим достижением".

Тем не менее, Джокович все еще движим амбицией завоевать свой 25-й титул в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема, что сделает его рекордсменом как среди мужчин, так и среди женщин в теннисе.

"Я все еще чувствую этот драйв", - сказал он. "У меня все еще есть соревновательный дух. Я все еще стремлюсь сделать историю и продолжать наслаждаться туром".

Джокович начал защиту своего титула на US Open на позитивной ноте, обыграв квалификацию Раду Албота 6-2, 6-2, 6-4 за более чем два часа на стадионе Артура Эша. В следующем раунде он встретится со своим соотечественником Ласло Дьере, которому почти потребовалось четыре часа, чтобы обыграть Яна-Леннарда Штруффа в пяти сетах.

"Начало всегда сложно, особенно когда я не играл на этом покрытии пять-шесть месяцев и после моего олимпийского золота и перехода на грунт", - признался он после матча. "Я не принимал участия в официальных матчах перед US Open. Я ожидаю столкнуться с немного большим вызовом в первых раундах".

У Джоковича есть много значимых достижений на следующей неделе в Нью-Йорке, где проходит последний турнир Большого шлема в году.

Помимо своего 25-го титула на турнирах Большого шлема, Джокович намерен завоевать свой пятый титул на US Open, что сравняет его с рекордом, установленным Джимми Коннорсом, Питом Сампрасом и Роджером Федерером по количеству титулов среди мужчин в эпоху Открытой эры.

Кроме того, он стремится стать первым мужчиной, который выиграет US Open дважды подряд со времен Федерера, выигравшего US Open пять раз подряд с 2004 по 2008 год.

Стадион Артура Эша стал свидетелем 78-й победы Джоковича, что является наибольшим количеством побед среди мужчин.

Его победа в первом раунде в понедельник увеличила количество его побед на US Open до 89, что сравняло его с Федерером по количеству побед среди мужчин в истории.

Доминик Тим прощается с US Open

Доминик Тим завершил свою карьеру на US Open в понедельник, уступив в первом раунде американцу Бену Шелтону в трех сетах. Однако Шелтон позаботился о том, чтобы почтить Тима, чемпиона US Open 2020 года, направив внимание толпы на него после окончания матча.

Тим, которому был предоставлен уайлд-кард на этот год, уходит на пенсию позже в этом году. Матч в понедельник стал его последним выступлением на US Open, где он добился выдающихся успехов четыре года назад, вернувшись после проигрыша в двух сетах и обыграв Александра Зверева.

Тим принял решение сделать перерыв после выигрыша на US Open из-за физической и эмоциональной нагрузки, связанной с победой в турнире Большого шлема. Он несколько недель не играл в теннис и даже не брал ракетку в руки, пока не был готов вернуться.

В конечном итоге, травма запястья привела к объявлению о его уходе на пенсию.

"Большое спасибо за всю вашу поддержку на протяжении всех этих лет", - сказал Тим, обращаясь к фанатам. "Это было десять лет с тех пор, как я впервые сыграл здесь. Это действительно значимое событие для меня, потому что я добился своего самого большого карьерного успеха здесь на этом корте в 2020 году в необычных обстоятельствах. К сожалению, я не смог разделить эту победу с вами. Это было потрясающее мгновение, но также и немного грустное".

Тим планирует свой последний турнир в октябре на ATP Tour в Вене. US Open стал его последним турниром Большого шлема.

Диего Шварцман прощается с US Open

Аргентинец Диего Шварцман также прощается с US Open, планируя уйти на пенсию в своей стране в феврале. Шварцман, который добился глубоких результатов на US Open на протяжении всей своей карьеры, оставил после себя 4-сетовый след в своем последнем матче против Гаэля Монфилса.

"Трудно говорить", - сказал Шварцман, обращаясь к зрителям на Грандстанде после матча. "Я парень, который плачет много. Извините. Я не должен плакать сейчас. Я должен быть сильным. Я играл здесь 11 раз подряд, играл в турнире Большого шлема, на US Open, и я делал здесь действительно хорошо, но я думаю, что вся публика - сегодня и в предыдущие годы - все латиноамериканские люди, все американские люди здесь, я не знаю, почему они заботятся обо мне так каждый год".

Любовь Джоковича к теннису выходит за рамки его нынешних достижений, так как он продолжает гнаться за своим 25-м титулом в мужском одиночном разряде на турнирах Большого шлема. Тим, с другой стороны, добился успеха на US Open, в том числе своей победы в турнире Большого шлема в 2020 году, и будет прощаться с турниром позже в этом году.

Бен Шелтон и Доминик Тим приветливо поговорили у сетки после финальной игры Тима на мейджоре.
В понедельник теннисист Диего Шварцман сыграл свой последний матч на Открытом чемпионате США.

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