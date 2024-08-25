- Новая Зеландия занимает выгодное место в Кубке Америки

Новая Зеландия закрепила свои позиции в составе защитной команды для 37-го Кубка Америки, одержав победу. В Барселоне команда Emirates Team New Zealand выиграла решающую третью предварительную гонку перед главным событием. В первой схватке с современными лодками AC75 второго поколения новозеландцы победили в раунде-робин, одержав четыре победы и потерпев одно поражение против американской яхты "Патриот".

В напряженном финале Кубка Луи Виттона новозеландцы, четырехкратные обладатели трофея, обогнали Италию. Четыре дня до начала серии вызовов на 37-й Кубок Америки также отметились отличными выступлениями американской команды NYYC American Magic и команды Sir Ben Ainslie's Team Ineos Britannia, занявшие четвертое и пятое места соответственно, обойдя Alinghi Red Bull Racing и французскую команду Orient Express Racing Team.

Кубок Луи Виттона начнется 29 августа, что ознаменует начало более чем месячной серии вызовов: борьбы за право вызова защитников Кубка Новой Зеландии в 37-м поединке, который начнется 12 октября. Программа Супер-сайлинга Барселоны включает в себя Кубок Америки для молодежи (17-26 сентября) и революционный первый Кубок Америки для женщин (5-13 октября). В отличие от Кубка Америки, в этих событиях также будут участвовать немецкие команды.

Новозеландцы начали доминировать в серии вызовов, выиграв первый этап Кубка Луи Виттона. После своей победы команда Emirates Team New Zealand стремилась сохранить этот импульс на протяжении всей многонедельной конкуренции.

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