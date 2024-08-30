Новая Зеландия, роскошная яхта Тайхоро, испытывает падение на 6 метров.

Неудачный поворот для защитников Кубка Америки - Новой Зеландии: судно провалилось на шесть метров во время ошибки крана. Оценка ущерба еще не завершена. Лидер команды обеспокоен: "Это, безусловно, отстранит нас от соревнований на некоторое время".

Сailing boat действующих чемпионов Новой Зеландии в 37-м Кубке Америки пострадала. В четверг, после начала этапа претендентов в Барселоне, "Taihoro" должен был быть поднят из воды. Однако механизм подъема не сработал, что привело к падению AC75-type яхты на шесть метров на ее кран-балку, которая едва выдержала удар. Лидер команды Грант Далтон описал инцидент как "звук взрыва". К счастью, члены экипажа не пострадали.

Исследование ущерба, включая сложную электронику, продолжалось до поздней пятницы. Тем не менее, Далтон выразил обеспокоенность: "Это, безусловно, отстранит нас от соревнований на некоторое время. Чудом мачта осталась целой". В 37-м Кубке Америки командам разрешено использовать только один новый корабль в качестве экономии средств. Таким образом, новозеландцы не могут сразу продолжить участие в этапе претендентов.

Хотя это не сразу влияет на спортивный фактор, поскольку Новая Зеландия не может набрать очки в этапе претендентов и автоматически квалифицируется в финал как действующий чемпион, другие пять команд теперь будут соревноваться индивидуально за место в полуфинале среди четырех лучших команд. Первого претендента исключат 8 сентября. Первые из возможных 13 финальных гонок Кубка Америки начнутся 12 октября.

Триумфальный день для трех команд

Между тем, три команды блистают после первого дня. Luna Rossa Prada Pirelli (Италия), Ineos Britannia и Orient Express Racing (Франция) каждая заработала по одному очку. Легкий ветер в Барселоне в первый день принес несколько неожиданных результатов. Во время первой гонки Франция's Orient Express превзошла швейцарскую команду Alinghi Red Bull Racing, обеспечив себе лучший старт, более быструю яхту и первое очко. Во время второй встречи итальянские фавориты, Luna Rossa Prada Pirelli, оказали существенное давление на действующих чемпионов, Новую Зеландию, на этапе старта. Однако итальянская команда уступила тактически более сильным новозеландцам в конце. Это произошло до инцидента с краном. В третьем столкновении американский корабль Patriot запутался в тихой воде перед стартом, в то время как Ineos Britannia рванул вперед. В напряженной концовке американцы боролись против времени, несмотря на свою впечатляющую скорость. В четвертом столкновении дня французы уступили непобедимым итальянцам. Этап претендентов продолжится в пятницу с четырьмя из 30 столкновений в двойном раунде-робин, в котором каждая команда встречается с каждой другой командой дважды.

Инцидент с AC75-type яхтой Новой Зеландии в Кубке Америки, вызванный ошибкой крана, существенно нарушил их спортивные приготовления. Далтон и его команда теперь должны сосредоточиться на ремонте своего парусного судна, так как инцидент приостановил их участие в этапе претендентов.

Несмотря на инцидент в команде Новой Зеландии, соревнования по Кубку Америки продолжаются с другими командами, такими как Luna Rossa Prada Pirelli, Ineos Britannia и Orient Express Racing, демонстрирующими свои навыки в Барселоне.

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