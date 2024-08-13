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Федеральные земли ГерманииНовостиБолезни животных

Новая форма вируса голубого языка обнаружена в Бранденбурге

Болезнь синий язык угрожает жвачным животным, таким как roli, овцы и козы. Новый штамм заболевания теперь достиг Бранденбурга.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
Заболевшие животные часто проявляют лихорадку, отечность головной и ротовой слизистых.
Заболевшие животные часто проявляют лихорадку, отечность головной и ротовой слизистых.

- Новая форма вируса голубого языка обнаружена в Бранденбурге

Серотип 3 вируса синего языка (БТВ-3) впервые обнаружен в Бранденбурге. Вирус был найден у двух телят в стаде крупного рогатого скота в районе Потсдам-Мittelмарк, об этом объявил представитель Министерства здравоохранения. Это означает, что Бранденбург теряет свой статус «свободный от вируса синего языка».

Этот тип синего языка был впервые обнаружен в Германии в октябре 2023 года и с тех пор распространяется с запада. Все жвачные животные, такие как крупный рогатый скот, овцы и козы, восприимчивы к этому заболеванию. Даже llamas, alpacas и дикие жвачные могут быть заражены. Вирус передается зараженными мошками (вид кровососущих мух).

Патоген не передается людям, что делает заболевание безопасным для людей. Мясо и молоко от зараженных животных, а также продукты, полученные из них, можно употреблять без опасений. Зараженные животные часто показывают повышение температуры, с отеком головы и ротовой полости. Заболевание часто смертельно для овец. Жвачные животные могут быть вакцинированы от синего языка. В Германии синий язык является сообщаемым заболеванием, и подозрительные случаи должны быть сообщены в ветеринарную службу.

Первое обнаружение серотипа 3 вируса синего языка в Бранденбурге свидетельствует об увеличении заболеваний животных, так как этот вирус известен своей быстрой распространенностью среди жвачных и других восприимчивых животных. Для предотвращения дальнейшего распространения синего языка важны программы вакцинации и строгое сообщение подозрительных случаев в управлении заболеваниями животных в Германии.

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