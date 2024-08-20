- Норвежский Нуса настаивает: "Я не следующий Неймар"

Антонио Нуса прежде всего останется верен себе. Новая надежда «РБ Лейпциг» после ухода Дани Ольмо не совсем уверен в происхождении своего прозвища «Норвежский Неймар». «Наверное, потому что Неймар был моим кумиром в детстве. Я много на него смотрел. Он потрясающий игрок, но я не его замена», - сказал универсальный нападающий на презентации в Лейпциге. «Я - Антонио Нуса, и я хочу быть собой. Мне больше не нужно это прозвище», - заявил норвежский интернационалист, перешедший из бельгийского топ-клуба «Клуб Брюгге» за сумму более 20 миллионов евро. Он подписал контракт с двукратными обладателями Кубка до 30 июня 2029 года.

19-летний Нуса, забивший на своем дебюте в матче Кубка Германии против «Рот-Вайсс Эссен» (4:1) вскоре после выхода на поле, также произвел положительное впечатление на тренера Марко Розе своей ловкой первой касанием мяча. «Я всю жизнь тренирую свою первую касание и дриблинг. Еще не идеально», - сказал Нуса, унаследовавший номер джерси Дани Ольмо. «Дани Ольмо - настоящий исключительный игрок, который оставил здесь значительный след», - сказал семикратный интернационалист Норвегии. В то же время он похвалил тренера Розе: «Я знаю, что он сыграл важную роль в успехе Хааланда, и возможно, мы сможем совершить подобные чудеса вместе».

Несмотря на впечатляющий дебют Антонио Нусы в Кубке Германии и унаследованный от Дани Ольмо номер джерси, последний новобранец немецкой Бундеслиги дистанцировался от своего прозвища «Норвежский Неймар». Несмотря на надежды «РБ Лейпциг» на то, что Нуса заполнит вакуум, оставленный Ольмо, молодой талант в атаке стремится проложить свой собственный путь в немецкой Бундеслиге.

Читайте также: