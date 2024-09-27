Норвегия вводит ограничения на просьбы о предоставлении убежища из Украины

16:51 Подготовка российских сил к прибытию новобранцев

Следующий призыв россиян в возрасте до 30 лет запланирован на 1 октября, как сообщает британская военная разведка. Эти лица должны будут служить в армии в течение года. На данный момент эти новобранцы не участвовали в боевых действиях в Украине, но были размещены в российском регионе Курск, откуда, как ожидается, будут изгнаны украинские силы. Поступают жалобы от российских семей, утверждающих, что их сыновей отправили на войну с менее чем четырехмесячной подготовкой. Согласно российскому законодательству, призывники не могут быть направлены в зону конфликта до завершения четырехмесячной базовой подготовки и специализированного обучения.

16:22 Германия примет союзную встречу с Байденом по вопросу Украины

Во время своего визита в Германию президент США Джо Байден проведет встречу с поддерживающими Украину странами 12 октября на американской авиабазе в Рамштайне, Рейнланд-Пфальц, как сообщает пресс-секретарь правительства Штеффен Хебestreит. Вместе с Германией США планируют провести встречу так называемой группы контактов по обороне Украины. Хебestreит объясняет, что "в этом формате более 50 стран объединяются для сотрудничества в поддержке Украины". Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в встрече лично.

15:56 Литва хочет приобрести немецкие танки Leopard 2 для новой дивизии

Литва ведет переговоры о приобретении танков Leopard 2 для вновь сформированной дивизии своей армии. Министр обороны Лауринас Кащиunas ожидает подписания контракта в ноябре после окончательного решения Национального совета безопасности. Кащиunas не раскрывает количество или тип танков, которые производятся в Германии. Литва, являющаяся членом НАТО и ЕС, граничит с российским эксклавом Калининград и союзником России Белоруссией. Правительство Литвы считает эскалацию конфликта в Украине прямой угрозой своей безопасности и усиливает военные усилия, создавая новую дивизию, в том числе танковый батальон. В будущем в Литве также планируется разместить постоянную бронетанковую бригаду немецкой армии.

15:20 Discord рискует быть полностью заблокированным в России

Коммуникационная платформа Discord может вскоре быть полностью заблокирована в России, как сообщает российская газета Коммерсант. Российский надзорный орган за СМИ якобы рассматривает этот шаг из-за предполагаемых нарушений российского законодательства, без указания конкретных правонарушений в отчете. Пользователи в России начали испытывать технические проблемы с Discord в начале месяца. Приблизительно 29-40 миллионов человек в России используют Discord, в том числе геймеры, студенты и трейдеры криптовалют.

13:04 Пакет помощи Байдена не соответствует просьбе Зеленского

Президент США Байден пообещал дополнительный многомиллиардный пакет помощи Украине, но не согласился на просьбу Зеленского снять ограничения на поставки западного оружия для ударов вглубь территории России. Политический аналитик Томас Ягер объясняет это решение.

12:36 Гражданина США обвиняют в "наемнических действиях" в России

Как сообщает российское государственное новостное агентство РИА Новости, 72-летнего гражданина США с прошлой пятницы обвиняют в "наемнических действиях" в России. Подозреваемый, идентифицированный как Майкл Стефен Хаббард из Мичигана, обвиняется в участии в боевых действиях на стороне украинских сил в ходе текущего конфликта, согласно сообщению новостного агентства. Отчет не содержит подробностей о том, когда или где был задержан американский гражданин.

12:01 Российская атака на полицейский участок в Кривом Роге убила женщину и ранила других

Поступают сообщения о новых российских атаках в южных и центральных регионах Украины. Полицейский участок в Кривом Роге был поражен ракетой ранним утром, в результате чего погибла женщина и были ранены по крайней мере пять человек. Спасательные команды все еще ищут выживших и сообщают о повреждениях жилых зданий.

В Днепре промышленное предприятие было поражено российскими авиаударами, в результате чего ранено по крайней мере восемь человек за ночь. Регион Херсон в Украине сообщает о жертвах российских авиаударов в последние дни.

11:27 Возможное нарушение воздушного пространства НАТО российским дроном

Министерство обороны Румынии сообщает, что российский дрон, возможно, ненадолго вошел в воздушное пространство Румынии ночью. Согласно министерству, дрон, возможно, ненадолго нарушил воздушное пространство Румынии в приграничной зоне. Дрон, как считается, был вовлечен в атаку на южный украинский город Измаил. Украинские власти сообщают о трех погибших и более дюжине раненых в результате атаки дронов на Измаил ночью, в ходе которой они также утверждают, что сбили 24 из 32 российских дронов.

10:20 Обновление: американские разведывательные службы ожидают серьезных последствий, если Украина использует дальнобойные ракеты против России

Согласно не названным источникам, американские разведывательные службы ожидают серьезных последствий, если Украина использует западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Это действие может потенциально вызвать жесткую ответную реакцию, как указано в секретном анализе разведки, упомянутом в "Нью-Йорк Таймс". Агентства рассматривают различные варианты ответных действий России - от разрушительных поджогов и саботажа в Европе до потенциально смертельных атак на военные объекты поддержки США и Европы. В то время как открытые российские атаки маловероятны, более вероятны секретные операции разведки. "Нью-Йорк Таймс" также предполагает, что Украина может не располагать достаточным количеством дальнобойных ракет, чтобы существенно изменить ход войны. Риск может перевесить потенциальную выгоду из-за неопределенного успеха по высокой цене. Это может объяснить дилемму, с которой столкнулся президент США Байден.

09:57 Аналитик Мунц Обсуждает Новое Угрожающее Заявление Путина: Ограничение Экспорта Сырьевых Ресурсов "Не Будет Сильно Влиять На Запад"Россия предупредила Запад о последствиях в случае санкционирования применения дальнобойного оружия против российских целей. Президент Путин намекнул на возможные ограничения экспорта стратегических сырьевых материалов, таких как уран, в качестве ответных мер против Запада. Журналист ntv Мунц рассматривает контекст и последствия.

08:40 Украинский Флот Озадачен Строительством России Рядом С Крымским МостомТаинственное строительство России рядом с Крымским мостом смущает украинский флот, как сообщает "Киевский Независимый" на украинском ТВ со ссылкой на спикера флота Дмитрия Плетёнчука. Цель строительства остается неясной. "Это может быть оборонительное сооружение, это может быть другой переход, но пока рано делать выводы", - признал Плетёнчук. Спикер флота не ждет завершения проекта из-за ухудшающихся погодных условий. "Они продолжают что-то новое размещать в Керченском проливе для строительства различных гидротехнических сооружений или барьеров, но после каждого шторма они оказываются выброшенными на берег". Мост соединяет Россию с украинским Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

08:08 Город на Украинско-Румынской Границе Пострадал От Атаки, Несколько Человек ПогиблиГород Измаил на юге Украины подвергся удару. Трое человек погибли в результате удара российского беспилотника этим утром, заявил губернатор Одесской области Олег Кипер. Все погибшие были пожилые, в том числе женщина в возрасте 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кипер также сообщил о поврежденных зданиях и автомобилях, а также о нескольких пожарах. Город Измаил находится на украинско-румынской границе, где северная часть реки Дунай служит границей. Подробнее тут.

07:40 Для Ускорения Переговоров: Эксперт по Внешней Политике СДПГ Рот Призывает к "Значительно Более" Военной Помощи УкраинеЭксперт по внешней политике СДПГ Михаэль Рот выступает за то, чтобы Европа предоставила дополнительную военную помощь Украине. "В частности, крупнейшие европейские страны должны внести значительный вклад в обеспечение того, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной", - прокомментировал он "Тагесзиггелю". "Теперь время мобилизовать все ресурсы, чтобы поставить Украину в лучшее возможное положение для потенциальных переговоров". Председатель комитета по иностранным делам в бундестаге подчеркивает: "Те, кто хочет как можно быстрее завершить конфликт, должны соответствующим образом оснастить Украину". Военная мощь и дипломатия - две взаимосвязанные составляющие. "Россия будет готова к переговорам только в том случае, если Путин убедится в том, что победа над Украиной невозможна".

07:09 Баerbock: Отсутствие Нашей Поддержки Оставит Украинские Больницы и Детей БеззащитнымиМинистр иностранных дел Германии Анналена Баerbock поддерживает поставки вооружений Запада Украине и предостерегает от ослабления поддержки Киева. "Идея о том, что без оборонительного вооружения не будет боев или смертей в Украине, так же проста, как и ошибочна", - заявила она в четверг на общем собрании ООН в Нью-Йорке. "Если Россия прекратит свою атаку, война закончится. Если Украина прекратит защищаться, для Украины все кончено". Президент России Владимир Путин отреагировал на приглашение на мирную конференцию в июне бомбардировками детской больницы. Пока Путин отказывается от переговоров, отмена нашей поддержки оставит украинские больницы и детей уязвимыми. Баerbock подчеркивает, что Россия "всегда играла с неприкосновенностью границ балтийских государств и Польши".

06:45 СлоСловенское правительство предостерегает от преждевременных выводов относительно развертывания дальнобойных западных вооружений на российской территории из-за немецких возражений. "Как правило, нецелесообразно заранее объявлять некоторые темы запрещенными", - сказал премьер-министр Роберт Голоб на полях общего собрания ООН в Нью-Йорке. "Это сложный вопрос, но я считаю, что на данном этапе все возможности должны быть рассмотрены, и затем должна быть выбрана та, которая лучше всего подходит к текущей ситуации", - ответил он на вопрос о использовании дальнобойных крылатых ракет. До сих пор, в частности, Германия и США колебались в этом вопросе. Недавно канцлер Олаф Шольц отверг идею поставок дальнобойных высокоточных вооружений Украине в будущем.

06:01 Трамп Организует Встречу с ЗеленскимБывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу в Нью-Йорке. Мероприятие должно состояться в Trump Tower в Манхэттене, как объявил Трамп. Зеленский, который встретился с президентом Джо Байденом в четверг, якобы продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, чтобы представить свою "стратегию победы", чтобы положить конец конфликту в Украине. Подробнее тут.

04:25 Харрис гарантирует поддержку Зеленскому и предостерегает от победы ТрампаКандидат в президенты США Харрис подтверждает свою неуклонную поддержку президенту Украины Зеленскому и предостерегает от победы Трампа, не называя его имени. "Моя преданность народу Украины остается непоколебимой. (...) Я буду привержена Украине и буду неустанно работать над тем, чтобы Украина победила и жила в мире и процветании", - говорит Харрис во время визита Зеленского в Вашингтон. Она предупреждает, что конфликт не может быть разрешен без участия Украины. Однако есть некоторые в США, которые хотят结束 конфликт, заставляя Украину сдаться большие территории, принять нейтралитет и отказаться от помощи других стран. Харрис сравнивает эти предложения с теми, которые делает лидер Кремля Путин, считая их капитуляцией.

02:08 Украина сообщает о бомбардировках возле ХерсонаРоссийские силы неоднократно обстреливали поселок Томына Балка западнее украинского города Херсона в четверг, сообщает Прокрудин, губернатор региона. Одна женщина погибла, еще одна ранена, как он отметил в телеграмм-посте.

00:55 Великобритания планирует поставлять больше артиллерийских систем УкраинеВеликобритания планирует передать еще один набор самоходных артиллерийских систем, AS90s, украинской армии. Десять таких систем уже были доставлены, а еще шесть последуют в ближайшие недели, объявило Министерство обороны Великобритании.

23:33 ООН борется за финансирование помощи украинцам этой зимойООН признает, что у них нет достаточных средств для оказания помощи украинцам в зимний период. "Наш уровень финансирования в настоящее время значительно меньше того, что требуется на этот период времени", - говорит Каролина Линдхольм Бilling, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. В настоящее время УВКБ ООН имеет только 47% необходимых средств для оказания помощи тем, кто был перемещен или пострадал от конфликта в Украине. В это время в прошлом году УВКБ ООН достигло 70% своей цели по финансированию.

22:13 Байден обещает увеличить помощь УкраинеПрезидент Джо Байден заявляет, что США усилят помощь Украине в оставшееся время его пребывания на посту. Это, как он говорит, укрепит позицию украинского правительства в переговорах в Киеве. Срок полномочий Байдена истекает в январе, и его может сменить либо вице-президент Камала Харрис, либо республиканец Трамп, которого ожидают сокращение участия США в Украине.

21:34 Украина предупреждает о эскалации атак в Запорожской областиУкраинская разведка сообщает о готовящемся усилении наступательных действий российских сил в Запорожской области в ближайшее время. "Кажется, есть возрастающая агрессия в секторе боевой зоны в Запорожской области", - сказал спикер войск на юге Украины в национальном телевидении. "У нас было пять [российских] атак за последние 24 часа, и их число может возрасти, так как наша разведка указывает на то, что противник концентрирует силы для атаки в районе [поселка] Приютное". Спикер также упомянул прибытие легкой бронетехники со стороны России, что указывает на подготовку к наступательным операциям.

21:00 Байден приветствует Зеленского: Украина не проиграетПо прибытии Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден заверил его в продолжении американской поддержки. "Россия не победит, победит Украина", - сказал Байден, приветствуя Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем поддерживать вас на каждом шагу". Подробнее читайте здесь.

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Несмотря на продолжающиеся tensions в Украине, важно отметить, что кибервойна также может представлять значительную угрозу в современных конфликтах. Фактически, некоторые аналитики считают, что Россия могла бы потенциально использовать тактики кибервойны против союзников НАТО, в том числе Германии, в качестве ответной меры за их поддержку Украины.

С учетом этой перспективы растущий ландшафт кибервойны может потенциально повлиять на стратегии стран, таких как Россия, в своих кибероперациях против союзников НАТО, добавляя новый слой сложности в текущий конфликт в Украине.

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