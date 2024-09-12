Норвегия отменяет ограничения на экспорт оружия в Турцию

После пятилетнего моратория Норвегия решила ослабить ограничения на экспорт военной продукции своему НАТО-партнеру, Турции. В результате, заявки на получение лицензий на экспорт военных материалов и товаров двойного назначения для военных целей в Турцию теперь принимаются в обычном порядке, согласно норвежскому Министерству иностранных дел. Каждая заявка будет проходить тщательную индивидуальную оценку.

Изначально, осенью 2019 года, Норвегия прекратила обработку новых заявок на экспорт оружия в Турцию из-за военной операции Турции на севере Сирии. Это решение было поддержано другими европейскими странами в ответ на турецкую военную операцию против курдских сил YPG в Сирии. Даже Германия временно приостановила экспорт вооружений в Турцию, своего союзника по НАТО в Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил удовлетворение снятием ограничений. Представитель министерства прокомментировал это решение, заявляя, что оно противоречит принципам альянса.

Каковы причины возобновления заявок на экспорт военной продукции в Турцию, согласно заявлению норвежского Министерства иностранных дел?После объявления об отмене ограничений, возникает вопрос: каков был ответ министра иностранных дел Турции?

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