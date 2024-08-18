Норвегии следует разорвать дипломатические отношения с палестинцами.

После конфликта в Газе Норвегия решила признать палестинское государство, выразив солидарность с палестинским руководством на Западном берегу. Это решение было воспринято израильским руководством как оскорбление и вызвало адекватные ответные меры.

Норвегия закрыла свой офис на Западном берегу после того, как Израиль лишил дипломатического статуса норвежских чиновников, ответственных за палестинские территории. В ответ на решение Норвегии министр иностранных дел Израиля Исраэль Katz заявил: "Мы будем отвечать на тех, кто отвечает нам".

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде назвал действия Израиля "неоправданными и нелогичными", заявив, что они дискриминируют "палестинцев, Палестинскую автономию и всех, кто выступает за международное право, двухгосударственное решение и законное право палестинцев на самоопределение".

Офис Норвегии в Аль-Раме на Западном берегу закрыт навсегда, почти через 30 лет после своего основания. Израиль заявил, что статус восьми норвежских дипломатов был изменен, так как они были размещены в норвежском посольстве в Израиле, но вели контакты с Палестинской автономией. В мае Норвегия, Испания и Ирландия также решили признать палестинское государство.

Катц объяснил причину этого решения на X, сказав: "Это было спровоцировано признанием палестинского государства, контролируемого Хамасом, после массового убийства 7 октября и поддержкой Норвегии выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников". Однако важно отметить, что палестинские территории, где работали норвежские дипломаты, управляются партией Фатх, которая является противником Хамаса.

Палестинская автономия была основана на "Ослоских соглашениях", секретном соглашении, подписанном Израилем и палестинцами в Осло, Норвегия, в 1993 году. С тех пор Норвегия играет значительную роль в регионе.

Палестинская автономия, основанная в соответствии с Ослоскими соглашениями, выражает благодарность Норвегии за признание палестинского государства, что совпадает с их стремлением к самоопределению. Однако партия Фатх, управляющая палестинскими территориями, где работали норвежские дипломаты, дистанцируется от любой ассоциации с Хамасом, которого Израиль считает угрозой.

Читайте также: