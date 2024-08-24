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СпортНовостиЧарльз Леклерк

Норрис выражает сожаление по поводу отсутствия Верстаппена во время домашней гонки Норриса.

 and  Christian Meier
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Норрис выражает сожаление по поводу отсутствия Верстаппена во время домашней гонки Норриса.

Будет ли Макс Ферстаппен испытывать трудности на своем домашнем Гран-при в Зандвоорте, где Ландо Норрис активно борется за поул в квалификации Гран-при Нидерландов? Льюис Хэмилтон находится в плохом настроении.

Уступив Максу Ферстаппену всего три десятых секунды, Ландо Норрис сохранил скромность. "Я не жду легкой прогулки, много неопределенностей", - сказал гонщик McLaren, готовясь к старту с поул-позиции на Гран-при Нидерландов в воскресенье (15:00 на RTL, Sky и в онлайн-трансляции на ntv.de): "Все зависит от машины и погоды - но я надеюсь, что смогу продолжить свою серию удачных выступлений". Его преимущество над разочарованным Ферстаппеном? Почти четыре десятых секунды. "Я был немного шокирован разницей", - признался Норрис. Удовлетворенный, но не воодушевленный, Ферстаппен признал второе место. "Я дам все, что смогу. Но если ты отстаешь более чем на три десятых, нужно быть реалистом", - сказал голландский гонщик перед своим домашним Гран-при в Зандвоорте: "Я сделал все, что мог, и я доволен тем, что стартую с первого ряда".

Трасса в Зандвоорте на побережье Северного моря узкая и предоставляет немного возможностей для обгона. Хорошая стартовая позиция - это ключ к успеху. Однако Макс Ферстаппен может столкнуться с продолжением своей серии без побед. Он не выиграл ни одного из последних четырех Гран-при, и его преимущество в чемпионате над Норрисом составляет 78 очков. Оскар Пиастри из Австралии стартует третьим на второй McLaren, а Джордж Расселл из Великобритании стартует четвертым на Mercedes.

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Несмотря на преимущество Норриса над Ферстаппеном перед 15-м из 24-х этапов чемпионата, которое составляет 78 очков, Норрис сказал: "Мой последний круг в квалификации был лучшим за этот уик-энд". "Машина сильна, я чувствую себя великолепно и комфортно на этой позиции".

Но Норрис должен оставаться бдительным: он совершил несколько ошибок на старте этого сезона и упустил возможность улучшить результат. "Макс даст мне бой, особенно на его домашней трассе", - сказал Норрис: "Но я жду этого".

Консультант Red Bull по моторспорту Хельмут Марко уже добавил напряжения. "Ландо не самый сильный на старте, это надежда", - сказал он на Sky, а затем добавил с нажимом: "Мы все еще в игре". Тем не менее, он признал: "McLaren сейчас доминирует, нам нужно что-то придумать".

Для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона квалификация была настоящим разочарованием. Он финишировал лишь 12-м на Mercedes. Нико Хюлькенберг на Haas финишировал 14-м, но хотя бы снова опередил своего датского напарника Кевина Магнуссена, который финишировал 15-м.

Во время квалификации Гран-при Нидерландов Чарльз Леклер из Ferrari установил впечатляющее время круга, заняв четвертое место, всего в одном ряду с Джорджем Расселлом. После Ферстаппена, Норриса и Пиастри Леклер имеет шанс побороться за первые три места во время гонки.

В воскресенье узкая трасса в Зандвоорте может предоставить возможности для тактического обгона, и агрессивный стиль пилотирования Леклера может помочь ему воспользоваться любой возможностью.

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