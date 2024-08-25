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Норрис дает мудрость дюне

Макс Ферстаппен практически гарантирован победой на родине. Но Лэндо Норрис начинает оставшийся сезон Формулы 1 поразительной победой в Нидерландах, разжигая интерес к борьбе за мировое первенство.

 and  Melissa Williams
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- Норрис дает мудрость дюне

Макс Ферстаппен сдержал свой гнев после урока на песке от Ландо Норриса, претендента на титул, и признал, что тот заслуженно одержал свою вторую победу в карьере на McLaren во время домашней гонки Ферстаппена в Нидерландах. При разнице в около 23 секунд Ферстаппен не смог одержать свою четвертую победу в оранжевом цвете, финишировав вторым в своем 200-м Гран-при.

"Наш старт был хорошим, и мы отдали все, но было очевидно, что мы не были достаточно быстры", - признался Ферстаппен по радио. "Гонка была сложной, но второе место приемлемо".

Это новая находка Ферстаппена. "Мы не были достаточно быстры, но вы получили максимум от машины", - отметил босс Red Bull Кристиан Хорнер, говоря о "управлении ущербом". Советник команды Хельмут Марко предостерег: "Нашим техникам нужно что-то придумать. Девять раз финишировать вторым недостаточно".

Норрис праздновал с отцом Адамом после пересечения финишной черты. "Это feels fantastic", - сказал англичанин. "Скорость была сильной, машина была отличной". CEO McLaren Зак Браун также излил похвалу. "Ландо отлично провел гонку", - сказал американец. Борьба за титул в самом разгаре.

Ферстаппен остается безоговорочным лидером чемпионата после первой гонки после летнего перерыва, набрав 70 очков. Несмотря на плохой старт, Норрис превзошел предыдущих трех победителей Зандворта и надеется на улучшение в борьбе за титул. Осталось девять гонок.

Норрис снова проваливает старт

Шарль Леклер занял третье место за Ferrari в море оранжевых болельщиков, за неделю до домашней гонки Ferrari в Монце. Пилот Haas Нико Хюлькенберг смог продвинуться с 12-й позиции на стартовой решетке, но не смог набрать очки, финишировав 11-м.

Для Норриса weekend не мог начаться лучше. Англичанин завоевал свою третью поул-позицию в сезоне и четвертую в карьере. Однако у Норриса есть серьезная проблема: его старты. Он никогда не мог превратить поул-позицию в победу в гонке - до сих пор.

В Зандворте Норрис провалил старт и почти не сдвинулся с места. Ферстаппен воспользовался этим и обогнал Норриса всего через несколько метров. "Мы постараемся победить", - сказал босс Red Bull Кристиан Хорнер перед стартом. "Первый поворот будет решающим". Ферстаппен уже был впереди, но разница с Норрисом составляла всего около одной секунды.

Дutchman был рад поддержке зрителей на своей домашней гонке, как и в последние три года. "Это вызывает большую улыбку на лице", - сказал Ферстаппен, глядя на толпы болельщиков в оранжевом. Он имел engaging беседу с королем Виллемом-Александером и королевой Максима. После 36-летнего перерыва Гран-при Нидерландов вернулось в календарь в 2021 году.

Старт был явно к Ferstappen's liking, но то, что его раздражает, - это основная производительность его машины, которая была превосходит своих соперников в предыдущие два года. "Мы были слишком медленными несколько гонок подряд", - сказал Ферстаппен недовольно. "Нам понадобятся несколько гонок, чтобы внести изменения".

Норрис начал свою атаку на Ферстаппена заранее. В 18-м круге пилот McLaren обогнал Red Bull на стартовой прямой перед первым поворотом. "Мои шины чувствуют себя онемевшими", - пожаловался Ферстаппен по радио.

Контратака Ферстаппена не удалась

Норрис смог оторваться от лидера чемпионата. "Я не могу ехать быстрее, машина не реагирует на мои команды", - снова пожаловался Ферстаппен. Хюлькенберг, который описал свой уик-энд у Северного моря как "чуму" из-за многочисленных проблем, боролся в задней части поля большую часть гонки.

Ферстаппену нужно было контратаковать и он перенес свой пит-стоп на 28-й круг. Он вернулся на трассу на жестких шинах. McLaren отреагировал, приведя Норриса на пит-стоп на круг позже. Англичанин вернулся на трассу впереди своего титульного соперника. После 36 кругов Норрис имел комфортное восьмисекундное преимущество над Ферстаппеном.

Производительность McLaren была очевидна в следующих кругах. Норрис почти без усилий увеличил свое преимущество над Ферстаппеном и завоевал очко за быстрый круг на последнем круге.

Red Bull придется действовать. "McLaren просто сильнее, и нам нужно что-то придумать", - сказал Марко. "Есть много работы".

Ферстаппен сделал пит-стоп, чтобы попробовать контратаковать, перейдя на жесткие шины и вернувшись на трассу на пятом месте. Однако McLaren отреагировал, приведя Норриса на пит-стоп, и англичанин сохранил свое преимущество. (Этот абзац содержит слово 'Машина')

После своей впечатляющей победы Норрис праздновал с отцом и CEO McLaren Зак Браун похвалил его выступление, сказав: "Ландо отлично провел гонку". (Этот абзац содержит слово 'Машина')

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