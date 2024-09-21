Nokia победила в патентном споре с американским технологическим гигантом Amazon

Нокиа, финская телекоммуникационная компания, одержала победу в патентном споре против Amazon. Мюнхенский региональный суд постановил, что Amazon использовала инновации Нокии для видеопотоков в своих устройствах без лицензии, как заявил в прошлую пятницу главный по лицензированию Нокии Арвин Патель.

Amazon выразил недовольство тактикой Нокии и оспорил решение суда. Техгигант ожидает быстрого разрешения этого вопроса. "Это решение не повлияет на существующих потребителей, и широкий ассортимент устройств Fire TV по-прежнему будет доступен на Amazon", - сообщило агентству Reuters.

Известно, что Amazon получила лицензии на аналогичные видеопатенты от многих других компаний. "Нокиа требует больше, чем все эти компании вместе взятые, и отказалась от нашего разумного и рыночно-ориентированного предложения", - пояснила Amazon. Финская сторона, однако, надеется, что Amazon признает свои обязанности и согласится на лицензию на разумных условиях.

Нокиа подала иски против Amazon в различных юрисдикциях, в том числе в Германии, США и Европейском суде по патентным спорам, в 2023 году из-за использования своих патентованных мультимедийных разработок. В результате Amazon подала в суд на Нокиа в июле перед федеральным судом в Делавэре, США, утверждая, что финская группа нарушила более дюжины патентов Amazon в облачной сфере.

Европейская комиссия, ответственная за надзор за такими спорами, в настоящее время изучает жалобу Amazon на нарушение патентных прав Нокии в Европейском суде по патентным спорам. Привлечение комиссии к участию в споре свидетельствует о растущих tensions между сторонами.

В ответ на countersuit Amazon комиссия заявила, что будет внимательно следить за развитием судебных процессов обеих сторон, чтобы гарантировать справедливую конкуренцию и соблюдение прав интеллектуальной собственности.

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