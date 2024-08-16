- Ночные закрытия на А1 Феммарн-Любек

Из-за срочного ремонта дорожного покрытия, автодорога A1 между Серецем и Пансдорфом будет закрыта несколько раз в течение предстоящей недели. Ночные полосы в направлении Любека будут затронуты с понедельника по четверг, а полосы в направлении Фехмарна - в пятницу.

Закрытие начнется каждый вечер в 8:00 PM и продлится до 5:00 AM, как объявила компания, управляющая автодорогой. Установлен объезд. Автомобилистам рекомендуется проявлять особую осторожность, проезжая через эту зону.

Компания, управляющая автодорогой, заявила: "К объявлению следует добавить: мы рекомендуем проверять последние новости о дорожном движении перед поездкой из-за возможных изменений в расписании закрытия". Во время этих работ также было решено: "К объезду следует добавить: автомобилисты должны ожидать более длительного времени в пути и рассмотреть возможность использования альтернативных маршрутов, если это возможно."

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