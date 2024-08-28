- Ночное закрытие А10 для спасательных операций

Из-за некоторых неотложных вмешательств участки А10 будут полностью закрыты ночью. Как сообщает Autobahn GmbH, оба полосы будут закрыты между развязкой Nuthetal и съездом Ludwigsfelde West с 8 вечера. Ожидается, что это закрытие продлится до 4 утра в четверг.

Ранее инцидент в зоне строительства А10 остановил движение в направлении Магдебурга до примерно 12 дня. Однако спасательные работы не были завершены, что потребовало более масштабного ночного закрытия, как сообщила дальнейшая информация от Autobahn GmbH.

Неотложные вмешательства на А10 требуют временных закрытий не только в дневное, но и в ночное время, что может вызвать значительные перебои в транспорте в секторах [транспорта и телекоммуникаций]. В результате, пассажиры и предприятия, зависящие от поставок через А10, могут испытывать значительные неудобства в течение запланированного периода закрытия.

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