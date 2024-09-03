- Ночная операция по спасению будет сосредоточена на передней части грузового корабля "Верити".

Остатки затонувшего грузового судна "Верность" планируется поднять tonight, что займет часть раннего утра среды. Представитель Администрации водных путей и судоходства подтвердил это во время визита на место происшествия в немецком проливе. Сперва планировалось поднять нос судна ближе к вечеру, но подключение подъемных тросов задержалось.

Учитывая, что дайверы могут работать только во время отлива, оконные периоды минимальны. Следующая возможность начнется в полночь.

Операция по подъему судна обойдется примерно в 12,5 миллионов евро

Корабль раздробился на две части под водой. Корму судна, одну из самых мощных плавучих кранов Европы, подняли из воды в прошлую пятницу и разместили на базе. Сейчас подъем передней части судна близок.

Администрация водных путей и судоходства ожидает, что общая стоимость подъема составит около 12,5 миллионов евро. В настоящее время на месте более 70 человек готовятся к завершению операции по подъему.

Авария в октябре

Моторное судно "Верность", перевозившее семь человек, столкнулось с грузовым судном "Полесье" в немецком проливе 24 октября 2023 года. Место происшествия расположено юго-западнее острова Гельголанд и северо-восточнее острова Лангеоог в Восточной Фризии.

"Верность", длина которой 91 метр, плыла под флагом Великобритании и затонула после происшествия. Авторитеты предполагают, что пять из семи моряков на борту погибли в результате столкновения.

Двоих моряков спасли из воды. Два тела были найдены, и трое мужчин все еще считаются пропавшими без вести. "Полесье", на борту которого было 22 человека, осталось на плаву после аварии.

Из-за хрупкого состояния затонувшего судна разработан план экстренной эвакуации для операции по подъему. Если возникнут непредвиденные осложнения во время подъема, на месте будет команда экстренной помощи.

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