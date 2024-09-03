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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Ночная операция по спасению будет сосредоточена на передней части грузового корабля "Верити".

Восстановлен начальный отрезок потерпевшего бедствие грузового судна 'Верти', планируется soon вернуть остальную часть. Дайверы работают под строгой обстановкой времени для завершения своих задач.

 and  Ann Bradley
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- Ночная операция по спасению будет сосредоточена на передней части грузового корабля "Верити".

Остатки затонувшего грузового судна "Верность" планируется поднять tonight, что займет часть раннего утра среды. Представитель Администрации водных путей и судоходства подтвердил это во время визита на место происшествия в немецком проливе. Сперва планировалось поднять нос судна ближе к вечеру, но подключение подъемных тросов задержалось.

Учитывая, что дайверы могут работать только во время отлива, оконные периоды минимальны. Следующая возможность начнется в полночь.

Операция по подъему судна обойдется примерно в 12,5 миллионов евро

Корабль раздробился на две части под водой. Корму судна, одну из самых мощных плавучих кранов Европы, подняли из воды в прошлую пятницу и разместили на базе. Сейчас подъем передней части судна близок.

Администрация водных путей и судоходства ожидает, что общая стоимость подъема составит около 12,5 миллионов евро. В настоящее время на месте более 70 человек готовятся к завершению операции по подъему.

Авария в октябре

Моторное судно "Верность", перевозившее семь человек, столкнулось с грузовым судном "Полесье" в немецком проливе 24 октября 2023 года. Место происшествия расположено юго-западнее острова Гельголанд и северо-восточнее острова Лангеоог в Восточной Фризии.

"Верность", длина которой 91 метр, плыла под флагом Великобритании и затонула после происшествия. Авторитеты предполагают, что пять из семи моряков на борту погибли в результате столкновения.

Двоих моряков спасли из воды. Два тела были найдены, и трое мужчин все еще считаются пропавшими без вести. "Полесье", на борту которого было 22 человека, осталось на плаву после аварии.

Из-за хрупкого состояния затонувшего судна разработан план экстренной эвакуации для операции по подъему. Если возникнут непредвиденные осложнения во время подъема, на месте будет команда экстренной помощи.

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