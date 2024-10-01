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ПолитикаНовостиСеверная Корея

Нобелевский лауреат и земледельца арахисов

100-летний юбилей приближается для Джима Картера

 and  Wendy Allen
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Джимми был 39-м главой Соединённых Штатов, занимая позицию Президента.
Джимми был 39-м главой Соединённых Штатов, занимая позицию Президента.

Нобелевский лауреат и земледельца арахисов

Джимми Картер в течение длительного времени был объектом насмешек. Занимая пост 39-го президента США всего четыре года, он получил больше признания после окончания срока полномочий. Несмотря на ухудшающееся здоровье и уединенный образ жизни, он стремится прожить сто лет. Его последней целью является голосование за Камалу Харрис на предстоящих выборах президента США 5 ноября.

Здоровье Джимми Картера со временем ухудшилось. Его жена Розален, которая была его спутницей жизни в течение 77 лет, скончалась в прошлом году в возрасте 96 лет. Бывший президент присутствовал на ее похоронах в инвалидном кресле, укрытый одеялом. Его внук Джейсон Картер сообщил, что его дед "физически ослабел и не может многое делать самостоятельно, но эмоционально очень активен". В настоящее время Джимми Картер получает паллиативную помощь в своем родном городе Плэнс, Джорджия.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Джимми Картер имеет значительную цель, которая поддерживает его мотивацию. По словам Джейсона Картера, 100-летний мужчина намерен принять участие в выборах президента США и проголосовать за демократического кандидата Камалу Харрис. Более того, его дед стал более оживленным в последнее время и интересуется ситуацией в секторе Газа, как сообщил Джейсон газете "Атланта Джournal-Constitution". Возможно, награда Фонда премии мира имени Ричарда Ч. Холбрук за достижения в жизни, врученная ему в Огайо, также подняла ему настроение.

После похоронной службы Розалин, операциями Джимми Картера

Политическая карьера Джимми Картера была отмечена победами и поражениями. Его самое тяжелое поражение состоялось на выборах президента в 1980 году, когда он проиграл Рональду Рейгану. Несмотря на то, что результат не был неожиданным, он был сокрушительным. Картер победил только в шести штатах, в том числе в Вашингтоне, округ Колумбия, и получил всего 49 голосов выборщиков, в то время как Рейган получил 489. Картер и его вице-президент Уолтер Мондейл были изгнаны из Белого дома, а приход Рейгана стал триумфальным шествием. Срок полномочий Картера продлился всего четыре года. Рейган возглавлял сверхдержаву до 1989 года.

В ретроспективе критики назвали четырехлетнее президентство Картера несчастливым. Взгляды на него как на человека, неспособного справиться с президентской должностью, были распространены.

Сложное Связь: Картера и Гельмута Шмидта Взаимодействие в Белом доме в марте 1980 года

Даже канцлер Гельмут Шмидт считал Картера наивным в области внешней политики. Конфликт между двумя лидерами начался уже летом 1977 года, когда Картер занимал пост всего несколько месяцев. Споры вращались вокруг предлагаемой американской нейтронной бомбы, ядерного оружия, предназначенного для уничтожения жизни с минимальным ущербом для зданий и инфраструктуры. Это оружие вызвало большой спор в Западной Германии. Для лидера СДПГ Эгона Барха это было "символом извращения человеческой мысли". После долгих колебаний Шмидт дал согласие на включение нейтронной бомбы в арсенал НАТО в апреле 1978 года. Однако Картер soon canceled the production of the neutron bomb, which left Schmidt fuming. Their relationship remained strained.

Большие надежды возлагались на Бонне на динамичного политика, который стремился заложить основу для новой американской политики после трагедии во Вьетнаме. Подобным образом, в Соединенных Штатах с оптимизмом ждали мужчину из Джорджии, который не был запятнан политической машиной Вашингтона. Фактически, за пределами своего родного штата Картер, который served as governor for five years, был в основном неизвестен.

Никсон уходит в отставку из-за скандала Уотергейт, что открывает дорогу Джеральду Форду. Затем Форд терпит поражение на президентских выборах 1976 года против Картера.

Однако после скандала Уотергейт, связанного с президентом Ричардом Никсоном, многие люди были недоверчивы к вашингтонскому истеблишменту и были открыты для голосования за неизвестного аутсайдера, особенно за того, кто обещал навести порядок в американской столице. Уотергейт погубил предшественника Картера, Джеральда Форда, несмотря на его собственное отсутствие участия в преступных действиях Никсона. Пardon Nixon by Ford was deeply unpopular and contributed to Ford's election loss. В этом контексте отсутствие политической известности Картера было преимуществом.

Картер воспользовался этим на своих выборах против Форда в 1976 году, подчеркивая свою неизвестность: "Я Джимми Картер, и я хочу стать вашим президентом", - начинал он свои предвыборные мероприятия. Его подробные предложения по реорганизации федерального правительства и административных структур находили отклик у избирателей, не только у демократов. Картер уже показал свои реформаторские качества как губернатор Джорджии, где он работал над ликвидацией расовой сегрегации.

Однако президентство Картера было не таким впечатляющим, в том числе из-за внешних факторов. Сначала он добился прогресса в области внешней политики, заключив отдельный мирный договор между президентом Египта Анваром Садатом и премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в Кэмп-Дэвиде в 1978 году, первый для Ближнего Востока. Переговоры по контролю над вооружениями с Советским Союзом также продвигались, и он подписал договор СALT-II с лидером СССР Леонидом Брежневым в 1979 году, although it was not ratified by the US Senate.

Однако звезда Картера в области внешней политики уже закатывалась, поскольку период разрядки tensions between the superpowers закончился. Холодная война усилилась, когда Брежнев отправил войска в Афганистан в конце 1979 года, что привело к бойкоту США Олимпиады в Москве в 1980 году. Во время президентства Картера шла гонка вооружений. Канцлер Германии Гельмут Шмидт побуждал Картера устранить стратегический дисбаланс ядерных среднестадийных ракет в Европе, вызванный советскими SS-20s, что в итоге привело к развертыванию американских ракет под руководством Рейгана. Их обсуждения, по сообщениям, были жаркими, с Картером, обвиняющим Шмидта в двойной игре с Советским Союзом.

Президентство Картера также было отмечено кризисом с заложниками в Иране, который начался в ноябре 1979 года и длился 444 дня, существенно повредив его репутации и способствовав его поражению на выборах в 1980 году.

1979 год выдался трудным для Президента. Соединенные Штаты боролись с экономическим спадом, а безработица росла. Кроме того, события в Иране, кульминацией которых стала отстранение от власти шаха Мохаммеда Реза Пахлави и приход к власти аятоллы Хомейни, существенно повлияли на его президентство. Сперва Картер, не испытывавший симпатий к шаху, не возражал против исламской революции. Однако когда в ноябре 1979 года радикальные студенты-исламисты захватили американское посольство в Тегеране и взяли в заложники нескольких человек, Президент попал в политическое положение. Операция по спасению провалилась. К тому моменту уже было ясно, что у Картера мало шансов переизбраться против харизматичного Рейгана. Даже освобождение заложников состоялось всего через несколько минут после инаугурации Рейгана.

Отношения Картера со своей собственной Демократической партией также были напряженными. Его обвиняли в плохом или полном отсутствии сотрудничества с членами Конгресса от своей партии. На праймериз 1980 года Картеру противостоял сенатор Эдвард Кеннеди, брат Джона Кеннеди. Картер победил, но внутренние разногласия в Демократической партии способствовали победе Рейгана.

Несмотря на поражение на выборах, Картер не сдался. В 56 лет у него было еще много лет впереди. Он был посвященным баптистским диаконом и всю жизнь был увлечен правами человека. Он основал Центр Картера по правам человека и участвовал в урегулировании международных конфликтов, таких как те в Гаити и Боснии в 1994 году и в Кубе в 2002 году. В 2010 году он успешно провел переговоры о освобождении американского гражданина Эйджалона Мали Гомса из Северной Кореи. Самым значительным политическим достижением Картера стала Нобелевская премия мира 2002 года, присужденная за его усилия по урегулированию и защиту прав человека.

Принятие престижной Нобелевской премии мира в Осло 10 декабря 2002 года

Даже в более поздние годы Картер оставался голоса. В 2004 году он критиковал президента Джорджа Буша-младшего и премьер-министра Великобритании Тони Блэра из-за войны в Ираке. Он обвинил Израиль в продолжающемся палестинском конфликте. И когда Египет под руководством генерала Абделя Фаттаха аль-Сиси начал склоняться к авторитаризму, Центр Картера закрыл свой каирский офис.

И сторонники, и критики согласны, что Картер заслужил значительное уважение после президентства. Из неудавшегося президента он превратился в уважаемого бывшего президента.

Гуманитарная работа Джимми Картера продолжалась и после его президентства. В 2010 году он успешно провел переговоры об освобождении американского гражданина Эйджалона Мали Гомса из Северной Кореи, презрительно называемой "страной-изгоем", демонстрируя свою способность влиять на международные отношения даже после ухода с поста.

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