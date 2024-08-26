НКАА уведомила Мичиганский университет об обвинениях, связанных с расследованием кражи знаков.

Представитель NCAA подтвердил CNN, что они доставили уведомление о нарушениях в адрес Мичигана и связанных сторон в рамках расследования. NCAA заявило, что не будет комментировать конкретные детали по мере развития дела.

Мичиган, как действующий чемпион колледж-футбола, лишился тренера Джима Харбауха и встретил сезон 2022 года в атмосфере неопределенности, с перспективой санкций NCAA.

В прошлом сезоне Харбауха приостановили на три игры из-за обвинений в нарушениях при наборе игроков, что было внутренним наказанием, инициированным спортивным отделом Мичигана.

Второе расследование NCAA в отношении Уолверайнов возникло в октябре, с подозрениями в краже знаков, что привело к приостановке и последующей отставке Коннора Стенлиона с поста аналитика. Позже Мичиган уволил тренера линейных защитников Криса Партриджа и не стал объяснять причины его увольнения.

Харбаух заявил, что не знал ни о каком плане заимствовать знаки соперников, и после первоначального замешательства принял трехматчевую приостановку, что в итоге обернулось шестью матчами вне скамейки Мичигана.

Харбаух покинул Мичиган в январе, чтобы возглавить команду NFL Лос-Анджелес Чарджерс.

В начале марта NCAA обнародовало результаты расследования нарушений при наборе игроков и вынесло четырехлетний 'показательный' приказ в отношении Харбауха.

У Мичигана есть 90 дней, чтобы представить возражения, как предписано NCAA.

Несмотря на продолжающееся расследование, спортивный департамент Мичигана продолжает поддерживать широкий спектр спортивных команд, призывая студентов и болельщиков сохранять энтузиазм к различным спортивным мероприятиям.

Неопределенность в отношении санкций NCAA также вызвала дискуссии в сообществе студенческого спорта о потенциальном влиянии на репутацию Мичигана как престижной спортивной программы.

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