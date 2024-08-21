Низкие цены на топливо достигли уровня, невиданного с начала этого года.

Водители могут радоваться и ждать следующей остановки на заправке, так как цены на топливо достигли нового годового минимума. По данным ADAC, сейчас водители платят в среднем 1,715 евро за литр Супер Е10 - на 1,8 цента меньше, чем на прошлой неделе. Такие цены были только на Новый год.

Дизель тоже стал немного дешевле: литр стоит в среднем 1,59 евро - на 1,3 цента меньше, чем на прошлой неделе, и это самая низкая цена с июня 2023 года.

Основными причинами падения цен на топливо являются снижение цен на нефть и укрепление евро по отношению к доллару. В настоящее время Brent нефть стоит около 77 долларов США за баррель. Кроме того, евро достиг самого высокого годового уровня в 1,11 доллара США.

Цены на нефть продолжают падать, и аналитики считают, что запасы нефти в США резко выросли, а дипломатические усилия в ближневосточном регионе, скорее всего, снизят tensions. Кроме того, нестабильность в китайской экономике, которая негативно влияет на перспективы спроса, также является одним из факторов, считают эксперты.

ADAC советует водителям заправляться вечером. Цены самые низкие с 19 до 20 часов и с 21 до 22 часов. Утром, около 7 часов, цены значительно выше, что составляет разницу в шесть-семь центов. Заправки на автостраде тоже дороже: согласно недавнему опросу ADAC, топливо на этих заправках стоит примерно на 40 центов дороже, чем за их пределами.

Текущее снижение цен на топливо в основном связано со снижением цены на нефть, которая сейчас продается примерно по 77 долларов США за баррель. Кроме того, водители получают выгоду от укрепления евро по отношению к доллару, что еще больше снижает стоимость заправки на заправке.

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