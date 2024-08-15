- Низкий урожай яблок повышает цены на продукты питания

Из-за неблагоприятной погоды и плохих урожаев немецкие потребители могут ожидать роста цен на яблоки и переработанные яблочные продукты. Урожай яблок в Германии в этом году, по данным Федерального статистического управления, ожидается самым низким за семь лет. Другие фруктовые культуры также в дефиците в этом году.

По оценке статистического управления на июль, ожидается значительно ниже среднего урожай в 734 000 тонн, что на 22% меньше, чем в прошлом году, и на 26,3% ниже среднего за последние десять лет. Аграрная информационная компания AMI оценивает урожай примерно в 800 000 тонн.

Убыль урожая доходит до 90%

Особенно в южных федеральных землях, таких как Тюрингия и Саксония, поздние заморозки привели к тому, что цветы замерзли, а град разрушил многие завязи. Сильные дожди и часто влажная и прохладная погода мешали развитию фруктов. Убыль урожая составляет до 90%. В Северном Рейне-Вестфалии урожай яблок сократился вдвое по сравнению с прошлым годом.

Поэтому ожидается, что три четверти немецкого урожая яблок в 2024 году будет приходиться на большие производственные зоны в Баден-Вюртемберге (озеро Констанц) и Нижней Саксонии (Старая земля). Две земли составляют около 60% общей площади производства яблок в Германии.

Ситуация в соседних странах выглядит немного лучше: по прогнозу AMI, производство яблок в Европе в этом году будет на 11% ниже, чем в прошлом году. Урожай яблок начался в августе. Благодаря оценке, промышленность знает довольно точно, сколько фруктов будет доступно на рынке. Также ожидаются ниже среднего урожаи для многих других фруктов, таких как вишни, груши, сливы и мирабеллы.

Яблоки являются самым популярным фруктом в Германии, согласно оценке эксперта по рынку AMI Хельвига Швартау. Будет достаточно поставок для потребителей, но придется импортировать примерно на 100 000 тонн больше. Средняя розничная цена, как ожидается, вырастет примерно на 10% и превысит отметку в два евро за килограмм. Ожидаются стабильные количества для сортов, произведенных в регионе Средиземноморья, таких как Голден Делишес или Гала, но будут дефицит для сортов из северных регионов, таких как Джонагред или Эльстар.

"Вода - решающий фактор"

"Из-за изменения климата мы должны готовиться к меньшему производству фруктов в Европе в ближайшие годы", - говорит Швартау. Чтобы компенсировать колебания тепла и мороза, фруктовым фермерам нужны системы орошения. "Вода - решающий фактор. Но не все регионы имеют необходимые ресурсы".

Малое количество также влияет на переработанные продукты, такие как фруктовые соки и смузи. На данный момент невозможно сказать, насколько вырастут цены на яблочный сок, сказал Ассоциация немецкой фруктовой промышленности (VdF). Немецкие потребители уже меньше пили фруктовые соки и нектар в 2023 году из-за растущих цен. Цена на яблочный сок в настоящее время на 33% выше, чем в 2020 году, а на апельсиновый сок - даже на 57%, согласно данным Федерального статистического управления.

Поднять цены сложно.

Аналогичные проблемы испытывают производители яблочного вина вокруг Франкфурта, которые уже сталкиваются с более высокими затратами на энергию. "Собрать достаточно яблок для годового производства сложно", - говорит Ральф Валтер из Ассоциации производителей яблочного вина и фруктовых соков Гессена. Фрукты придется брать из других регионов, "что означает, что нам придется копать глубже в карманы". В то же время клиенты часто колеблются, чтобы потратить больше. "Они хотят золото, но готовы платить только за свинец".

Производители яблочного пюре и яблочного джема, джемов, фруктовых консервов и фруктовых паст также затронуты. Чтобы не работать в убыток, эти компании должны предъявлять более высокие ценовые требования к розничным торговцам, согласно управляющему директору Федеральной ассоциации по переработке фруктов, овощей и картофеля (BOGK) Кристофу Фрайтагу.

О масштабе роста цен для потребителей пока неясно. Ассоциация немецких пекарен считает возможным рост цен на 5% для тортов и выпечки с фруктами. Однако это также зависит от развития цен на другие ингредиенты, такие как мука и сахар, говорит управляющий директор Тобиас Шумахер.

BOGK описывает ситуацию как "драматическую". В Польше, главном поставщике клубники, было собрано только половина обычного количества. Другие страны также сталкиваются с аналогичными проблемами. Переключение на другие фруктовые культуры не является опцией в этом году из-за дефицита. Другие красные ягоды также затронуты, с более мелкими фруктами и проблемами качества из-за более прохладной погоды.

Из-за ограниченных сырьевых материалов невозможно достичь обычных производственных количеств. Доступные фрукты значительно дороже из-за короткого предложения, говорит управляющий директор BOGK Фрайтаг. Кроме того, выросли производственные затраты - например, на энергию, труд и логистику.

Скудный урожай яблок привел к уменьшению яблоневых садов в городских районах, так как фруктовые фермеры продают свою землю под застройку из-за финансовых трудностей. Нехватка местных яблок также повлияла на производство яблочного сидра, так как земли, используемые для яблоневых садов, становятся редкими.

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