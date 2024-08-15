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Федеральные земли ГерманииНовостиРиск

Низкий риск Mpox

В 2022 году вспышка лепры была эффективно подавлена. Теперь есть озабочивающая разновидность. Министерство здравоохранения штата считает риск для Нижней Саксонии низким.

 and  Hanna Hofmann
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- Низкий риск Mpox

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) активировала свой высший уровень тревоги из-за нового варианта вируса оспы обезьян в Африке, но местные органы здравоохранения считают риск для Нижней Саксонии низким. После увеличения случаев оспы обезьян в Нижней Саксонии в мае 2022 года число случаев значительно сократилось с августа 2022 года благодаря интенсивным усилиям здравоохранения: в 2022 году было зарегистрировано 58 случаев, 2 в 2023 году и всего один на 14 августа этого года.

Эти случаи относятся к кладу 2B, как сообщили в органе. Новый вариант вируса клада I, связанный с вспышкой в Африке, пока не выявлен в Германии. Институт Роберта Коха в настоящее время оценивает риск для общего населения Германии как низкий. Местный орган здравоохранения разделяет эту оценку.

"Местный орган здравоохранения не видит увеличения риска для Нижней Саксонии на основе новой ситуации ВОЗ", - сказал президент Фабиан Фейль. Ситуация тщательно мониторится в сотрудничестве с органами здравоохранения и Институтом Роберта Коха.

Возможен ограниченный всплеск, но сильного увеличения числа случаев, как в 2022 году, в настоящее время не ожидается, согласно оценке Института Роберта Коха. При наличии эффективной вакцины невакцинированные лица, подверженные риску заражения, должны вакцинироваться, как рекомендует местный орган здравоохранения. Это включает взрослых мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами и часто меняющих партнеров, а также лабораторных работников, работающих с инфекционными образцами.

Вакцина против классической оспы защищает

Для предотвращения инфекций их необходимо выявлять на ранней стадии. Врачи должны учитывать оспу обезьян у лиц с непонятными сыпью на коже, особенно если они путешественники из Центральной Африки. Вирус связан с классическим вирусом оспы и вызывает кожную сыпь и лихорадку, и может быть смертельным для детей. Вакцина против оспы также защищает от инфекции вирусом оспы обезьян.

Оспа обезьян ранее называлась моноркепусом, потому что она была впервые обнаружена у обезьян. ВОЗ изменила название, чтобы избежать дискриминации, связанной с названием болезней по названиям животных или регионам, где они были обнаружены.

Местный орган здравоохранения согласен с оценкой Института Роберта Коха, считая риск для Нижней Саксонии от нового варианта вируса оспы обезьян низким. Несмотря на это, возможен ограниченный всплеск, но сильного увеличения, как в 2022 году, в настоящее время не ожидается.

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