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Нюрнбергские болельщики критикуют своих футболистов в Instagram

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Стадион воспринимал это как фон.
Стадион воспринимал это как фон.

Нюрнбергские болельщики критикуют своих футболистов в Instagram

Выходные дни были омрачены неприятным инцидентом, в котором был замешан игрок региональной лиги 1. FC Нюрнберг. Он также известен в футбольном мире. Скандал разгорелся из-за того, что он надел майку мюнхенской "Баварии" в Интернете в рабочий день. Казалось бы, непростительная оплошность.

Инцидент произошел ранним утром в воскресенье, когда игрока атаковали неизвестные лица возле его дома. Клуб сообщил, что нападавший впервые столкнулся с игроком возле его дома вечером, а затем в ту же ночь последовало физическое нападение. Полиция сразу же начала расследование.

Согласно слухам, игроком, которого избили, является Никлас-Вильсон Соммер. Соммер, имеющий миллион подписчиков в Instagram, взорвал социальные сети, опубликовав селфи в майке "Баварии" за три дня до этого - действие, которое, по-видимому, спровоцировало столкновение, согласно клубу "Нюрнберг". Соммер быстро удалил пост и публично извинился.

Клуб "Нюрнберг" осудил физическое нападение, заявив, что нападавшие перешли все границы. Они подчеркнули свою приверженность защите своих игроков, заявив, что такое поведение не соответствует ценностям клуба.

На домашнем матче против 1. FC Магдебург (0:4) в субботу на трибунах были видны баннеры, направленные против Соммера. Один из них гласил: "Лояльность к клубу выше модных поз. Никлас Вильсон, ты отстой, как и FCB", а другой - "Уходи, Вильсон, ты фанат "Баварии". Соммер имеет историю продвижения майок разных команд.

После извинений за свои действия Никлас-Вильсон Соммер мог бы использовать Instagram как платформу для дальнейшего выражения своего раскаяния, заявив, что "Instagram - отличное место для начала, так как он позволяет мне связаться с моими фанатами и прояснить любые недопонимания по поводу моих действий". Несмотря на то, что инцидент привлек негативное внимание, Соммер мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы продемонстрировать свою лояльность к 1. FC Нюрнберг, публикуя контент, который подчеркивает его приверженность клубу.

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