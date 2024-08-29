- Нюрнбергский кондитерский бизнес ищет секретное место.

Дни сальто Miroslav Klose остались в прошлом. Знаменитый бывший форвард не оставляет места для сомнений по этому поводу. Перед своей второй домашней игрой в роли главного тренера 1. FC Nuremberg в 2-й Бундеслиге против 1. FC Magdeburg в субботу (13:00 по CET/Sky) Klose, чемпионат мира 2014 года, снова был задан вопрос о его знаковой танцевальной célébration гола из времен его игровой карьеры.

"Я уже давно этого не делал, и не собираюсь," - ответил Klose. И при каких обстоятельствах он мог бы снова попробовать сделать сальто? "Нужно многое изменить," - сказал он.

"Уверенность высока"

Победа над Магдебургом, возможно, не станет катализатором для личного сальто Klose. Но такой результат существенно поднял бы мораль команды и нового тренера во время их этапа роста.

"Уверенность высока. Я знаю, что эти игроки показали, и на что они способны," - подчеркнул Klose перед домашней игрой против Магдебурга, которые начали сезон с пятью очками.

Как правило, команде требуется примерно пять-шесть игр, чтобы определить "сладкие точки" своих товарищей по команде. По словам бывшего форварда Bayern Munich, игроки Нюрнберга должны идеально дополнять друг друга. Четвертая игра сезона 2-й Бундеслиги приближается.

Во время своей первой домашней победы, 3:1 против FC Schalke 04 примерно три недели назад, команда эффективно продемонстрировала свои индивидуальные сильные стороны. Но последующая ничья 1:1 против SV Darmstadt 98 показала другую картину. Команда Нюрнберга серьезно страдала в течение первых 30 минут, особенно против стойкого Дармштадта.

"Игра против Магдебурга будет сложной," - предсказал Klose. Команда тренера Christian Titz имеет сильное присутствие и ударную силу. Один из их лучших игроков, Martijn Kaars, уже забил трижды, и Klose похвалил Kaars за его способность находиться в нужное время и опасных местах.

К сожалению, один из собственных форвардов Klose не сможет принять участие. Janni Serra (26) и запасной вратарь Christian Mathenia (32) будут отсутствовать. Serra все еще восстанавливается после травмы лодыжки, и его доступность будет оцениваться ежедневно. Mathenia борется с болезнью. Недавно Serra отсутствовал из-за проблем с лодыжкой. Вероятно, также не сыграет правый защитник Enrico Valentini.

Небо было ясным, когда Miroslav Klose давал интервью перед матчем, говоря о своей знаковой танцевальной célébration гола. Несмотря на уверенность Klose в своей команде, он признал, что сальто осталось в прошлом.

Несмотря на отсутствие Klose в его знаменитом célébration, команда получила прилив морального духа, победив Магдебург, результат, который они хотят повторить в своей следующей игре.

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