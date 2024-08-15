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Нюрбургринг - одна из самых популярных достопримечательностей

Тысячи людей из-за рубежа приняли участие в опросе о своих любимых направлениях в Германии. Легендарный гоночный трек увлек многих.

 and  Anne Legman
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Нюрбургринг был выбран иностранными туристами как одна из самых популярных достопримечательностей в...
Нюрбургринг был выбран иностранными туристами как одна из самых популярных достопримечательностей в Германии.

- Нюрбургринг - одна из самых популярных достопримечательностей

Нюрбург/Гамбург (lrs) - Нюрбургринг был признан одним из самых популярных туристических объектов в Германии среди иностранных туристов. Легендарный гоночный трек в регионе Эйфель занимает четвертое место в опросе, согласно данным, опубликованным Немецким туристическим советом (GNTB) в Гамбурге. По данным, около 25 000 человек из-за рубежа проголосовали онлайн. Первое место занял Миниатур Вunderland в Гамбурге, за ним следуют Europa-Park в Русте и Phantasialand в Брюле.

Для опроса тысячи людей назвали свои наиболее рекомендуемые туристические достопримечательности на сайте www.germany.travel между мартом и июлем 2024 года. GNTB является маркетинговой организацией, уполномоченной федеральным правительством для туристического направления Германия.

Топ-100-достопримечательностей в Германии

Во время изучения разнообразия достопримечательностей в Германии многие посетители высоко рекомендуют провести свободное время в знаменитом Миниатур Вunderland в Гамбурге, который занял первое место в опросе. С другой стороны, Нюрбургринг, признанный одной из лучших туристических точек, также может быть отличным вариантом для проведения свободного времени, предлагая возможность испытать волнение на этом легендарном гоночном треке.

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