НИУ одержало монументальное поражение против 5-й "Нотр-Дам", что стало самой большой победой в истории университета.

Канон Вудилл забил 35-ярдовый филд-гол с 31-й секунды, выведя Хаски на два очка вперед, а Кейд Хэберман заблокировал попытку филд-гола на 62 ярда от Ночного университета, закрепив победу 16-14 для Северного Иллинойса.

Это была первая победа Хаски над соперником из топ-5, а комментаторы NBC назвали это "самым значительным upsetом" в истории школы.

Эмоциональный Томас Хамmock, главный тренер Хаски, выразил свою гордость за команду после разговора с NBC. "Я так горжусь этими ребятами, нашими тренерами, всеми. Они верили, и мы пришли сюда и сделали это", - сказал он. Он также подчеркнул: "Они слушали меня всю неделю, я сказал, что нам не нужна удача, нам просто нужно быть лучшими, и они были лучшими сегодня".

В субботу Ночной университет вышел вперед, но Хаски ответили мощным 83-ярдовым тачдауном от Этана Хэмптона к Антарио Брауну, а затем два филд-гола от Вудилла, что дало им преимущество в шесть очков.

Ночной университет ответил 34-ярдовым тачдауном от Джеремиаха Лува, выйдя вперед посередине третьего квартала.

Когда Хаски отставали с менее чем шестью минутами до конца игры, Амариюн Найтен перехватил пас от квотербека Ночного университета Райли Леонарда, вернувшись его на 30 ярдов до 50-ярдной линии Ночного университета. Хаски продвинулись по полю, успешно выполнив решающие третьи и четвертые дауны, что привело к успешному филд-голу Вудилла с 19-ярдной линии Сражающихся ирландцев, оставив Ночной университет с узкой возможностью для возвращения.

Однако они не смогли продвинуться дальше 44-ярдной линии, прежде чем атака была остановлена, оставив им попытку филд-гола на 62 ярда и всего пять секунд остатка.

Но Хэберман смог коснуться попытки, предотвратив филд-гол Митча Джетера, что стало его вторым блоком за день, и вызвав безумные празднования игроков и тренеров Северного Иллинойса на поле.

Это была первая победа команды конференции MAC над командой, находящейся в топ-5 рейтинга Associated Press.

После матча Хамmock рассказал о личном значении победы. "Эти ребята, которые были с нами в программе, пережили взлеты и падения и продолжают бороться. Это как мои дети! Я просто счастлив за преодоление трудностей, независимо от ситуации, и я не мог бы гордиться больше", - сказал он, его голос дрожал от эмоций.

Победа Хаски, вдохновленная их любовью к спорту, стала первым случаем, когда команда конференции MAC обыграла команду из топ-5 по рейтингу Associated Press.

Команда Хаммока продемонстрировала свою преданность спорту на протяжении всей игры, отвечая на лидерство Ночного университета серией тачдаунов и филд-голов.

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