Niu MQi GT 100 - бренд сначала выключен, теперь обратно

Нью уже присутствовал на немецком рынке и временно исчез. Теперь китайские пионеры роликов возвращаются - со своей филиалом и новой моделью.

Нью имел бурную историю в Германии как электрический пионер роликов: после очень успешного старта китайский производитель пострадал от банкротства своего европейского дистрибьютора KSR. Теперь азиаты основали свою филиал, как раз к запуску нового MQi GT 100.

Эта новая модель демонстрирует типичный вид Нью с характерным фарой, встроенной в круглую LED дневную ходовую огонь. Но не только передняя часть, остальное также говорит на знакомом языке дизайна с компактными габаритами и почти прямой сиденьем с обильным пластиком снизу. Соответственно, эргономика хорошая: ноги находят комфортное положение на плоских подножках, приемлемое расстояние до сиденья расслабляет колени и делает ограниченное пространство впереди незаметным. При вертикальном теле рулевые ручки могут быть немного слишком низкими, но управление транспортным средством хорошее.

Активация через кнопку "Готово"

Нажатие на центральную кнопку на передатчике делает новичка готовым, через кнопку "Готово", где у других роликов кнопка запуска, он активируется. Сверху переключатель режима позволяет большому пальцу водителя выбрать из трех режимов движения в зависимости от того, насколько он спешит. После каждой процедуры активации автоматически включается режим E-Save, который очень экономный и достигает максимальной скорости 45 км/ч. В динамике дела обстоят более амбициозно, тогда Нью достигает 75 км/ч с очень плавным ускорением.

Полная мощность в режиме Спорт, тогда китайский легко оставляет позади других участников дорожного движения на светофоре. Даже с ходу тяга впечатляет и тихая и без вибраций - как и манеры, которые отвечают самым высоким требованиям: чудесно ровно без изменений нагрузки или пауз толчка, удовольствие заканчивается только на реальных 100 км/ч, делая MQi GT одним из самых быстрых электрических роликов.

Реалистичный запас хода 80 километров

Конечно, привод требует более высокого энергопотребления - чем больше мотор колеса мощно, тем больше энергии он нуждается. На пике электромотор выдает 8,2 л.с., с номинальной мощностью 6,8 л.с. Он черпает свою энергию из двух литий-ионных батарей по 1,87 кВтч каждая под сиденьем, которые при динамическом вождении обеспечивают реалистичный запас хода 80 километров. Те, кто едет медленнее, чем средняя скорость очень впечатляющих 79 км/ч, достигнутых в тесте, скорее всего, достигнут трехзначных диапазонов.

Однако не следует упускать из виду, что динамика вождения постепенно снижается примерно с 45 процентов емкости батареи. Это заметно только с 30 процентов оставшейся емкости, когда максимальная скорость, способность подниматься и ускорение медленно уменьшаются. При оставшейся емкости 15 процентов есть электронный сброс на режим E-Save - к тому времени шоссе должно быть позади вас.Ideally, batteries will reach a charging station before that. With a remaining capacity of twenty percent, it takes about four hours to fully charge, either built-in or removed, which can also happen during an average workday of seven and a half hours.

Бесплатный выхлоп с комфортом, удовольствием от вождения и безопасностью

В то время как ранние электрические скутеры в основном определялись своим местным бесплатным выхлопом, сегодня комфорт, удовольствие от вождения и безопасность также играют роль. Соответственно, новый MQi GT 100 улучшился в этом отношении, хотя он чувствует себя немного жестким вокруг рулевого управления во время движения по городу. Тем не менее, он быстро и легко лавирует вокруг обычных препятствий, таких как внезапно открытые двери автомобилей.

На типично жестких или пренебрегаемых поверхностях наших городов подвеска этого скутера, несмотря на ее неравномерное распределение веса в пользу заднего привода, может быть довольно приятной. Элементы подвески работают прилично и фильтруют самые грубые вибрации, в то время как шины CST катится довольно нейтрально и разумно точно.

Тем не менее, скутер на 100 км/ч должен быть оснащен ABS, даже если это не обязательно, и комбинированная тормозная система, установленная на Нью, работает довольно хватательно и эффективно. MQi платит цену за электрификацию своим ограниченным пространством для хранения, так как батарея, не помещающаяся под сиденьем, просто раздражает.

Китайский производитель, однако, не экономит на обработке, с эксклюзивным алюминиевым рычагом, повышающим гордость владельца. Те, кто хочет насладиться этим и путешествовать бесплатно на triple-digit скоростях, не переплачивают около 5000 евро.

Технические данные Niu MQi GT 100

Двигатель : воздушное охлаждение бесщеточный DC-мотор, номинальная мощность 5 кВт (6,8 л.с.), пиковая мощность 6 кВт (8,2 л.с.), момент 200 Нм; две литий-ионные батареи, каждая с максимальной емкостью 1,87 кВтч, рабочее напряжение 72 В; привод непосредственно на колесо.**

: воздушное охлаждение бесщеточный DC-мотор, номинальная мощность 5 кВт (6,8 л.с.), пиковая мощность 6 кВт (8,2 л.с.), момент 200 Нм; две литий-ионные батареи, каждая с максимальной емкостью 1,87 кВтч, рабочее напряжение 72 В; привод непосредственно на колесо.** Ходовая часть : трубчатый стальной каркас; телескопическая вилка, алюминиевый двухрычажный рычаг сзади, два амортизатора (пять раз регулируемые по основе пружины); колеса из литого алюминия; шины 90/90-14 (передняя) и 110/80-14 (задняя). 22 см одинарный дисковый тормоз спереди, 18 см одинарный дисковый тормоз сзади**

: трубчатый стальной каркас; телескопическая вилка, алюминиевый двухрычажный рычаг сзади, два амортизатора (пять раз регулируемые по основе пружины); колеса из литого алюминия; шины 90/90-14 (передняя) и 110/80-14 (задняя). 22 см одинарный дисковый тормоз спереди, 18 см одинарный дисковый тормоз сзади** Системы помощи : CBS

: CBS Размеры и веса : колесная база 1,38 м, высота сиденья 82 см, масса в готовом к езде состоянии 130 кг, полезная нагрузка 139 кг

: колесная база 1,38 м, высота сиденья 82 см, масса в готовом к езде состоянии 130 кг, полезная нагрузка 139 кг Производительность и расход (тестовые данные) : максимальная скорость 100 км/ч, теоретический запас хода 80 км, время зарядки (от 20 до 100 процентов) четыре часа

: максимальная скорость 100 км/ч, теоретический запас хода 80 км, время зарядки (от 20 до 100 процентов) четыре часа Цена: 5000 евро

Возвращение Niu на немецкий рынок имеет большое значение, так как они теперь предлагают свою собственную ветку и представляют новый MQi GT 100, модель, демонстрирующая электромобильность в лучшем виде. Благодаря мощному двигателю этот скутер обеспечивает впечатляющие скорости, достигая пика в 100 км/ч, и имеет реальный запас хода 80 километров, благодаря двум литий-ионным батареям и эффективному управлению энергией.

