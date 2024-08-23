Нью-Йорк Либерти побеждает Даллас Уингс с результатом 79-71, обеспечивая свою восьмую победу подряд и сохраняя свою позицию лучшей команды лиги.

Победа принесла Нью-Йорку восьмую подряд победу, и теперь они возглавляют конференцию Восточного побережья с впечатляющим балансом 25-4, установив новый рекорд для лучшего старта в истории команды в 29 играх.

Ведущей силой была двукратная MVP WNBA Брина Стюарт, набравшая совместный максимальный результат в 19 очков. Несмотря на неудачную ночь в атаке, она реализовала 9 штрафных бросков, а также набрала 7 подборов, 6 результативных передач и 3 перехвата.

Трижды выбранная в символическую сборную Сабрина Ионеску и Бетниаха Лейни-Хэмилтон отсутствовали из-за травм, но Либерти нашли способ одержать победу, несмотря на плохую командную реализацию с поля (35,1%). Четырем игрокам команды удалось набрать двузначное количество очков.

После матча главный тренер Санди Бронделло признал: "Игра не была красивой. Мы не хорошо играли в атаке и отсутствовали несколько ключевых игроков, но мы нашли способ победить, что много говорит об этой команде."

Либерти начали игру с преимуществом 9-3, Стюарт набрала 6 очков за первые 4 минуты. Однако Уингз отыгрались и закончили первый квартал с преимуществом 17-14. Либерти вышли вперед во втором квартале и ушли на перерыв с минимальным преимуществом в 3 очка, обе команды боролись до конца.

Нью-Йорк начал вторую половину с серии 7-0, в том числе с мощным атакующим подбором и результативным броском от Кайлы Торнтон.

Даллас отыгрался и вышел вперед 56-55 за 6:47 до конца, благодаря трёхочковому броску Арики Огунбовале. В оставшееся время четвертой четверти обе команды боролись за преимущество, но Либерти оторвались с финальной серией 9-2.

Победа стала важным шагом для Нью-Йорка, сделав их первой командой, которая гарантировала себе место в плей-офф в субботу.

"Иногда нужно выигрывать, борясь", - отметил Бронделло. "Мы остались вместе, и это говорит о химии нашей команды - даже когда мы не играем на своем лучшем уровне, нет обвинений, и это больше похоже на 'Давайте просто сделаем это сейчас и найдем способ'.

Они всегда поддерживают друг друга, хлопают друг друга по плечу и подбадривают. Если у нас есть это, мы в отличном положении."

Новичок из Германии Леони Фейбих установила личный рекорд, набрав 16 очков за Либерти, а Торнтон также набрала 16 очков. Джоник Джонс набрала 13 очков и 13 подборов, что стало для неё 11-м дабл-даблом в сезоне и 90-м в карьере, что делает её восьмой игрокой в истории лиги, достигшей такого рубежа.

Огунбовале, которая занимает третье место в лиге по среднему количеству очков за игру, набрала 19 очков за Даллас, а Наташа Ховард добавила 16. Несмотря на свою результативную игру, Ховард допустила 7 из 14 потерь своей команды и была удалена из игры.

Поражение оставило Уингз с балансом 6-22, разделив последнее место в WNBA с Лос-Анджелес Спаркс и Вашингтон Мистикс.

Эта победа ещё больше закрепляет доминирование Либерти в конференции Восточного побережья. Несмотря на трудности, единство и фокус на победу являются достойными аспектами их спортивной игры.

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