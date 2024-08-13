Никто не раздражал ФК "Бавария" так, как "двойной агент" Вилли Лемке

От Руди Вёллера до Аилтона: Вилли Лемке в роли менеджера "Вердера" формирует нескольких звезд и делает Бремен главным соперником FC Bayern. Теперь бывший заклятый враг Ули Хёнесса ушел из жизни. О жизни, полной хитрости, специальном рейсе в Мексику - и агентах KGB.

Летом 1997 года Вилли Лемке импульсивно сел на рейс в Бразилию. В Сан-Паулу, в клубе "Гуарани", играл нападающий, которого менеджер "Вердера" хотел переманить в Бремен, пока его не перехватили другие. Его имя: Аилтон Гонсалвес да Сильва. "Непродаваемый, непродаваемый", - говорили бразильцы, и кошелек "Вердера" был пуст. Сделка не состоялась.

Но Лемке, известный своей хитростью, сообразительностью и амбициями, не сдался и продолжал настойчиво расспрашивать об Аилтоне в течение месяцев. В конце концов, ему сказали, что бразильца продали в Мексику. Лемке яростно отправляется в Монтеррей. Осенью 1998 года это произошло: Аилтон переехал в Бремен за тогдашнюю рекордную сумму в пять миллионов немецких марок. Вероятно, также была выплачена щедрая премия игроку.

Менеджер, который приступил к обязанностям в 1981 году, сразу же взял тогда 25-летнего Аилтона обратно в Ганзейский город на обратном рейсе, что привело к осложнениям: Лемке не говорил по-португальски или по-испански, а Аилтон не говорил по-немецки или по-английски. Их единственная беседа в течение почти 20 часов над облаками: "Бремен bom", Бремен хорош. "Это единственная фраза, которую мы повторяли друг другу, может быть, 30-50 раз во время полета", - позже объяснил Лемке. Пока оба мужчины приветствовали друг друга этим образом, показывая на прощание. Теперь менеджер, проработавший много лет, ушел из жизни в кругу семьи в возрасте 77 лет.

Лемке, Аилтон и "Бремен bom"

В конце концов, самым большим успехом в истории клуба "Вердер" стал дубль в 2004 году. Без многочисленных голов "Атомного Молнии" Аилтона и без Лемке этого не произошло бы. История из других времен футбольного бизнеса также показывает, что Клаус Филбри, председатель правления "Вердера Бремен", имеет в виду, когда теперь скорбит следующими словами: "Вилли Лемке несомненно принадлежит к величайшим личностям в истории немецкого футбола. Он проделал пионерскую работу во многих областях в клубе "Вердер" и оставил неизгладимый след. Без его многолетней работы клуб не был бы тем, чем он является сегодня. Его приверженность "Вердеру", Бремену и мировому спорту навсегда останется незабытой. Вилли Лемке будет не хватать".

Под руководством Лемке и тренера Отто Реххагеля "Вердер" переживал свой самый успешный период. Даже угрожал бросить вызов доминированию FC Bayern Munich в конце 80-х и начале 90-х, став главным соперником и заклятым врагом. Без Лемке ничего из этого не произошло бы. Как визионер, он сформировал "Вердер" после сезона 1979/80, когда клуб вылетел в Первый дивизион, в немецкий топ-клуб, мировой бренд, с минимальными средствами, которые никогда не могли сравниться с теми, что были у FC Bayern или Bayer Leverkusen.

"Некоторые клубы экономят и переворачивают марку дважды. В "Вердере" каждый пенни переворачивается", - однажды сказал Лемке. Тем не менее, менеджер всегда умудрялся подписывать игроков, которые становились звездами с скромными средствами: например, защитника и либеро Рюне Братсета. "Его клуб из Тронхейма хотел за него 600 000 марок, но Рюне сказал: 'Не волнуйтесь, они пообещали, что я могу перейти. Не переусердствуйте с трансферной платой.' В конце концов, мы получили его за 200 000 - лучшего защитника мира", - позже рассказывал Лемке.

Лемке процветает и мирится с Хёнессом

В 1992 году Лемке интенсивно вел переговоры с "Рапид Вена", пока не удалось заполучить 23-летнего Андреаса Херцога. Этот трансфер также имел значительные последствия для "Вердера", так как Херцог установил традицию полузащитника на Везере, которой позже следовали великие, такие как Йохан Микуд, Диего и Месут Озил. Позже великие, такие как Руди Вёллер (1982 из 1860 Мюнхен), Карл-Хайнц Ридле (1987 из "Блау-Вайс 90 Берлин") и Торстен Фринкс (1997 из "Алеманния Аахен"), также были подписаны Лемке из более мелких клубов. Двое из них стали чемпионами мира благодаря "Вердеру", а третий пережил летнюю сказку 2006 года. "Он даже сопровождал меня на мою презентацию в Рим. Контакт между нами не прерывался до конца", - сказал о покойном Вёллер, хваля его "прекрасную личность". Лемке также привел своего будущего преемника Клауса Аллофса в Бремен в 1990 году.

Вершиной карьеры менеджера Лемке стал триумф в Кубке европейских чемпионов в 1992 году. За этим последовали чемпионаты в 1988 и 1993 годах, а также победы в кубке в 1991, 1994 и 1999 годах. Благодаря Лемке и Реххагелю "Вердер" играл с большими ребятами. В 1994 году визионер уже обо всем договорился со Стефаном Эффенбергом, но сделка сорвалась, когда тогдашний игрок "АК Флоренция" потребовал больше зарплаты задним числом.

Лемке также был известен своей многолетней враждой с Ули Хёнессом. Менеджер Бремена знал, как держать удар перед могущественным и заносчивым патроном Баварии, и позиционировал себя как чемпион равных возможностей и социально-демократический оппонент богатого жителя Мюнхена. Это больше всего раздражало Хёнесса в его карьере. Даже годы спустя после ухода Лемке из футбола в 1999 году (он уже был с СДПГ до своего времени в футболе), Хёнесс все еще жаловался: "Я бы даже не пожал руку Лемке сегодня". Лемке в интервью, опубликованном в книге "В нашем трикоте...", сказал: "Ули Хёнесс считает, что может запугивать людей деньгами и властью". Поэтому он "всегда давал ему полное сопротивление, и он к этому не привык".

Когда Вердер унизил Баварию 3:1 на солнечном послеполуденном матче 8 мая 2004 года в мюнхенском Олимпийском стадионе и завоевал чемпионат, никто, наверное, не был счастливее победы над вечным соперником, чем тогдашний член наблюдательного совета Лемке. "Я не слышу, что говорит Ули Хёнесс, потому что всегда выключаю телевизор, когда он появляется на экране", - сказал он перед дуэлью.

Однако двое соперников позже помирились. То, что почетный президент Мюнхена так глубоко потрясен смертью своего бывшего оппонента, также говорит о характере Лемке. "Новости огорчили меня", - сказал Хёнесс SID. "Вилли Лемке был человеком противоречий: все знают, что мы часто спорили и спорили. Но он также был человеком диалога, и в конце концов мы нашли хорошие отношения. Лемке очень обогатил Бундеслигу и немецкий футбол". Хёнесс также знает, что он имел в Лемке. Что он привел свой ФК Баварию к важным пиковым показателям и поднял их на новые уровни, так хорошо управляя Вердером.

Годами позже Лемке покинул мирный Ганзейский город и отправился в глобальную политику. Под руководством генерального секретаря ООН Пан Ги Муна он служил в качестве почетного специального советника ООН по спорту в течение восьми лет, с девизом "Ничего хорошего, если не делаешь". В начале 70-х он даже был "двойным агентом", работая с немецкой внутренней разведкой на контактах с российским КГБ. "Я видел, что люди в ГДР страдают", - сказал он как-то в интервью. "Меня кормили крымским игристым вином, хлебом с угрем и свежими фруктами во время моего визита, в то время как мои родственники в Ростоке не видели угря годами, так как он все экспортировался на Запад".

Вилли Лемке, визионер, сделавший Вердер Бремен великим и стоявший за человечностью, страстью и командным духом, уходит от нас. В современном футболе, с его коммерческими излишествами, все меньше места для таких ценностей. "Весь этот фарс и театр, который игроки ставят, когда они присоединяются к новому клубу, я едва могу это выдержать", - сказал он в интервью "Мюнхен Меркурий/tz" в январе. С Аилтоном он позволял только одно: "Бремен бом".

После успешного пребывания в качестве менеджера в Вердере Бремен Вилли Лемке был назначен почетным специальным советником ООН по спорту на восемь лет. Его роль в ООН заключалась в продвижении важности спорта в продвижении мира и развития во всем мире.

В контексте работы Лемке в ООН стоит отметить, что в начале 70-х он также служил "двойным агентом", работая с немецкой внутренней разведкой на контактах с российским КГБ. Его мотивация для этого была его забота о страдающих людях в Восточной Германии, несмотря на ограниченность ресурсов, с которыми они сталкивались.

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