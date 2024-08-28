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Николь Эггерт рассказывает о самых сложных моментах борьбы с раком

Я ничего не понимаю в текущей ситуации

 and  Max Becker
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Николь Эггерт рассказывает о самых сложных моментах борьбы с раком

В декабре 2023 года бывшая звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт была диагностирована с раком груди. Сейчас открыто говорящая о своей болезни, она делится своими историями и тем аспектом своего лечения, который больше всего выводит ее из себя.

Начало 2024 года Эггерт объявила о своей диагнозе. В настоящее время она чувствует себя "хорошо", как она рассказала журналу "People". "Я в каком-то подвешенном состоянии прямо сейчас, я закончила лечение, жду результатов и, надеюсь, операции", - сказала она на премьере "После Малибу: Момент славы" в Лос-Анджелесе в понедельник.

На интервью Эггерт также рассказала, что ей было труднее всего в последние месяцы. "Вы тратите много времени на ожидание, и это то, о чем никто не говорит. Но вот это подвешенное состояние - самое трудное, потому что ты никогда не знаешь, что происходит. Во время лечения я чувствовала, что чего-то добиваюсь".

Ожидание "раздражает", - добавила она. Медитация была одним из способов, которые ей помогли, среди прочего. Она также обратилась за помощью к шаману. "Я делаю все, что могу, чтобы отвлечься. Я хожу гулять или медитирую - все, чтобы не думать об этом", - сказала Эггерт, появившись на премьере в Лос-Анджелесе с новой прической платиновый блонд. Она побрила голову сама в феврале, чтобы подготовиться к лечению от рака.

Ее главный источник вдохновения

Ее дочери Дайлин и Киган продолжают быть главным источником вдохновения для Эггерт. Они "хорошо справились" и не стали относиться к ней иначе. "Я действительно люблю это в обеих. Они не вели себя так, как будто что-то меняется. Дни просто казались прежними".

Помимо своих детей, документальный сериал "Малибу", в котором Эггерт сыграла и выступила со-продюсером, стал "отличным отвлечением". "Это было большим стимулом для меня, не только думать о своем здоровье. Это дало мне цель".

Николь Эггерт сыграла спасателя Саммер Куинн в телесериале "Малибу" с 1992 по 1994 год. Она также появилась в телефильме "Малибу - свадьба в Гавайях" в 2003 году. Документальный сериал "После Малибу" показывает бывших звезд "Малибу", делящихся своими историями и ранее невиданными кадрами со съемок.

Пока Эггерт проходит процесс выздоровления, она находит утешение в поддержке своей семьи "Малибу". Посетив премьеру "После Малибу: Момент славы" в Голливуде, она была окружена коллегами по съемочной площадке, которые стали для нее семьей.

Несмотря на то, что она базируется в Голливуде, главный источник вдохновения Эггерт остаются ее дочери Дайлин и Киган, которые справляются с болезнью своей матери с силой и любовью.

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