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ЭкономикаНовостибизнес

Nike сталкивается с проблемами, она внедряет изменения в своей лидерской позиции.

Найк пересматривает свою стратегию из-за острой конкуренции и собственных просчетов.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Найк сталкивается с трудностями. Он внедряет изменения в своем руководстве.
Найк сталкивается с трудностями. Он внедряет изменения в своем руководстве.

Nike сталкивается с проблемами, она внедряет изменения в своей лидерской позиции.

Мускульный титан объявил в четверг, что Джон Донохью, нынешний CEO, покинет свой пост в следующем месяце, его сменит Эллиотт Хилл, опытный бывший руководитель Nike.

Акции Nike выросли на 9% во время послеторговой сессии в четверг, что указывает на желание Уолл-стрит смены руководства. Акции компании упали на 24% в 2022 году.

Эта история продолжает развиваться, и мы будем держать вас в курсе.

Смена руководства в Nike, как ожидается, принесет положительные изменения в бизнес-стратегию компании. Инвесторы надеются, что новый CEO, Эллиотт Хилл, поможет улучшить бизнес-показатели Nike.

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