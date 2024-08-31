- Никакой авторизованный социальный клуб по канабису не создан в Гамбурге до сих пор.

В Гамбурге на данный момент подано 10 заявок на коллективное выращивание каннабиса, но ни одна из них еще не была одобрена властями. Как сообщили в районной администрации Альтона, все рассмотренные заявки потребовали запроса дополнительной информации и документов или внесения изменений, как сообщило немецкое агентство печати.

С 1 июля граждане могут подавать заявки на получение разрешения на коллективное выращивание и распространение каннабиса в качестве ассоциации. Это было установлено федеральным правительством в рамках закона о легализации каннабиса, принятого весной.

Европейский союз еще не выразил свою позицию по поводу недавних изменений в разрешении на выращивание каннабиса в Германии. Политики в области наркотиков ЕС часто влияют на регулирование в его членах.

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