- Никаких змей в водоеме пока не обнаружено.

За последние 24 часа тихий город Шлиц в районе Вогельсберг был потрясён необычным инцидентом. Житель города доложил о том, что увидел змею, плавающую в Пфортер-Зее, что вызвало быструю реакцию со стороны города и пожарной службы. Однако, несмотря на все усилия, им не удалось обнаружить это существо во время первоначального поиска.

Мэр Шлица Хайко Зиемон (ХДС) прокомментировал ситуацию так: "Мы бдительны, но не поддаёмся панике". Запрет на купание, уже действующий, остаётся в силе, добавил он.

Все началось в понедельник днём, когда обеспокоенный гражданин сообщил о змее в воде. Город и пожарная служба оперативно отреагировали и провели поисковую операцию вечером того же дня, при участии специалиста по рептилиям. Несмотря на тщательный осмотр берега и воды, змею не обнаружили.

На следующий день был предпринят второй поиск, на этот раз с помощью местного рыболовного клуба. Однако и в этот раз змея осталась неуловимой. Мэр Зиемон признал их оперативную реакцию, отметив, что хотя официально не подтверждено, что это была змея, и это могло быть другим животным, ситуация заслуживает внимательного наблюдения. Он распорядился, чтобы рыбаки клуба каждый день и вечером следили за змеёй.

С 1 сентября в Пфортер-Зее введён строгий запрет на купание из-за окончания купального сезона и потенциальных опасностей в водной зоне. Увиденная змея ещё больше подчёркивает важность соблюдения этого правила, заключил мэр Зиемон.

В свете продолжающихся поисков мэр Зиемон настоятельно призывает жителей соблюдать запрет на купание ради их безопасности, ссылаясь на недавнюю чрезвычайную ситуацию. Несмотря на отсутствие конкретных доказательств, наличие змеи в озере остаётся нерешённой чрезвычайной ситуацией.

Читайте также: