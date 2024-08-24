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Федеральные земли ГерманииНовостиКартина

Никаких записей преступника из Соллингена пока нет.

После Zjednocz Александрке ножевого нападения в Солінгене, в результате которого погибли трое людей и несколько были ранены, преступник continues to evade capture. Оставаясь неуловимым для правоохранительных органов, подозреваемый остается неопознанным по своей внешности.

 and  Ann Bradley
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После смертельного ножевого ранения в Солдингене правоохранители ведут поиски нападавшего
После смертельного ножевого ранения в Солдингене правоохранители ведут поиски нападавшего

- Никаких записей преступника из Соллингена пока нет.

После трагического ножевого нападения в Солингене пока не появилось никаких явных визуальных доказательств подозреваемого. Был установлен платформу для приема сообщений, и на Дюссельдорфскую полицию поступает много информации, как сообщил начальник полиции Торстен Флейсс. Однако процесс проверки все еще продолжается, поэтому мы пока не можем опубликовать четкое изображение преступника, так как еще не можем однозначно его идентифицировать. Если бы его спросили об existence any footage of the suspect, он бы сейчас вынужден ответить отрицательно.

В пятницу вечером на фестивале в Солингене трое человек погибли в результате ножевого нападения. Подозреваемый пока остается на свободе.

Начальник полиции сказал, что они пока не могут опубликовать четкое изображение подозреваемого в ножевом нападении из-за продолжающегося процесса проверки. Несмотря на большое количество информации, поступающей на платформу, существование какого-либо фото или видео подозреваемого остается неизвестным.

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