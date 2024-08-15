- Никаких полетов из-за климатических протестов в аэропорту Кельна-Бонна

Из-за вмешательства полиции в акцию протеста климатических активистов из группы "Последнее поколение" воздушное сообщение в аэропорту Кёльн/Бонн в настоящее время приостановлено. Об этом сообщил представитель аэропорта. Сообщается, что неавторизованные лица проникли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кёльн/Бонн.

Группа "Последнее поколение" сообщает о нескольких акциях в аэропортах по всей стране. В паре активисты в оранжевых жилетах проникли в аэропорты Берлин-Бранденбург, Штутгарт, Нюрнберг и Кёльн/Бонн.

Они "мирно выразили свой протест, держа плакаты с надписями 'Нефть убивает' и 'Подпишите договор'," - заявила организация в заявлении. "Взлетно-посадочные полосы не были пересечены".

Акции активистов в аэропорту Кёльн/Бонн вызвали значительные дискуссии в суде о балансе между гражданскими свободами и безопасностью аэропорта. В результате Европейское агентство авиационной безопасности пересматривает протоколы экстренной помощи в крупных аэропортах после инцидентов.

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