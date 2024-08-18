- Никаких новостей о пожилом аэробусе "Анимал Парк" после четырех недель молчания

Продолжающееся расхождение во мнениях по поводу запрещенного перемещения списанного самолета в Парк Серенгети** в Южной Хайде не продвинулось вперед. В ответ на судебное разбирательство в Административном суде Ганновера судья предоставил больше времени из-за многочисленных нерешенных вопросов, как сообщил владелец Парка Серенгети Фабрицио Сепе из Ходенхагена. Ситуация кажется застопоренной - "Я ничего не слышал уже четыре недели". Однако Сепе сохраняет оптимизм, сосредоточившись на перемещении бывшего подводной лодки U17 весом 350 тонн из Киля в Технический музей Синсхайм в Баден-Вюртемберге, которое прошло через природоохранные зоны.

Новое заведение в разработке

Парк Серенгети приобрел у немецкой армии Airbus "Курт Шумacher" для превращения его в ресторан. Ранее он перевозил военнослужащих афганской армии и членов их семей в Ганновер. Первоначальный план заключался в том, чтобы перевезти фюзеляж самолета по 50-километровому маршруту от аэропорта в Ходенхаген летом 2022 года. Крылья и хвостовое оперение были перевезены в парк.

Регион Ганновер отклонил ходатайство парка о предоставлении исключения в области сохранения природы для перевозки транспортных средств в середине ноября 2023 года. Это привело к запрету на перевозку фюзеляжа Airbus A310 из аэропорта Ханна в Лангенхане через защищенную территорию в парк. Планируемый маршрут проходит примерно через 1,8 километра по этой защищенной территории.

Запрос на новую беседу с Регионом Ганновер

Сепе запросил новую беседу с Регионом Ганновер, ожидая их ответа. Парк испытывает трудности без своего запланированного третьего ресторана, подчеркнул он.

В соответствии с предыдущими заявлениями региона, парк должен предоставить доказательства того, что перевозка не причинит вреда - или, в качестве альтернативы, регион должен предоставить исключение из правила предотвращения вреда. Перевозка транспортных средств такого масштаба несовместима с действующими правилами.

Немецкая армия изначально владела Airbus "Курт Шумacher", который теперь превращается в ресторан Парком Серенгети.

Несмотря на трудности с перемещением других экспонатов из-за вопросов сохранения природы, бывший подводный лодки U17 немецкой армии успешно была перемещена в Технический музей Синсхайм.

Читайте также: