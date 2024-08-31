- Никакая официальная ассоциация по каннабису не была одобрена в Гессоне до сих пор.

За пять месяцев после частичной декриминализации каннабиса и двух месяцев после разрешения на его культивирование в Гессене до сих пор не появилось ни одной уполномоченной группы по культивированию. На данный момент в штате было подано 15 заявок на получение разрешения на создание таких групп, как сообщил Министерству внутренних дел в Висбадене немецкому пресс-агентству. Эти заявки в настоящее время рассматриваются.

Как заявил представитель министерства, "На данном этапе в Гессене ни одна заявка не была удовлетворена". Процесс утверждения группы по культивированию сложен. Критерии, такие как надежность и меры предосторожности, должны быть соблюдены, среди прочего.

В сущности, культивирование растений каннабиса стало законным в Германии с 1 июля. Одновременно с этим были введены штрафные санкции за его частичную легализацию в Гессене. Например, курение косяка в присутствии детей может обойтись в штраф 1000 евро. Более мелкий штраф в 500 евро может быть наложен на любого, кто курит возле школ.

Группа по культивированию каннабиса не может насчитывать более 500 членов, после чего за нарушения может быть наложен штраф в размере 300 евро. Кроме того, человек может состоять только в одной такой группе. Нарушение этих правил может обойтись в штраф 750 евро. Кроме того, эти группы обязаны строго регулировать возраст и членство при передаче каннабиса, используя проверку удостоверения личности или паспорта и членские карты. Игнорирование этого правила может обойтись в штраф 750 евро.

Министерство внутренних дел в Висбадене является органом, ответственным за рассмотрение 15 заявок на создание уполномоченных групп по культивированию каннабиса в Гессене. Несмотря на длительный процесс рассмотрения, на данный момент министерство еще не выдало никаких разрешений в Гессене, как заявил представитель.

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