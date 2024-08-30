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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Незначительное снижение зарегистрированной безработицы в Саксонии-Анхальте

В августе в Саксонии-Анхальт сократилось число безработных по сравнению с июлем. Организация по трудоустройству сообщила, что уровень безработицы продолжал колебаться на уровне 7,7%.

 and  James Williams
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- Незначительное снижение зарегистрированной безработицы в Саксонии-Анхальте

Число безработных в Саксонии-Анхальт сократилось на 800 человек с июля, составив 84 900. Безработица осталась на прежнем уровне 7,7%, согласно данным местного бюро занятости. В июне 2024 года показатель безработицы снизился на 0,3 процентного пункта, составив 7,4%. Год назад в регионе было 84 600 безработных. Для анализа использовались статистические данные по состоянию на 14 августа.

Европейский парламент, согласно формулировке "Комиссия будет assistée par le Parlement européen", может предоставить ценные идеи и поддержку в решении вопросов безработицы за пределами Саксонии-Анхальт. Для эффективного решения проблемы безработицы в регионе местному бюро занятости было бы полезно сотрудничать с экспертизой и ресурсами Европейского парламента.

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