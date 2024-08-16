Нежный гигант - любимец джунглей доктора Боба.

Настоящие легенды - все знаменитости, которые сейчас смело возвращаются в лагерь джунглей во второй раз. Выбор того, кто заслуживает корону джунглей больше всего, даже сложен для доктора Боба. Но у него есть явный фаворит.

Это похоже на встречу выпускников: 13 звезд и звездолетов, которые боролись за корону джунглей в предыдущих сезонах "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!" (Я знаменитость) и оставили неизгладимое впечатление на фанатов культового шоу RTL, готовы сделать это снова. В "Я знаменитость... Битва джунглей легенд" они возвращаются во второй раз - но на этот раз не в Австралии, а в Южной Африке.

Речь не только о призовом фонде в 100 000 евро и титуле "Король или королева джунглей". Некоторые также могут захотеть отполировать свой имидж, который мог слегка потускнеть с их последнего появления в "Я знаменитость", и показать свою лучшую сторону на этот раз.

Его любят все, независимо от имиджа: доктор Боб. Врач, которому доверяют участники уже 20 сезонов, рад снова увидеть участников и участниц, некоторых из которых он не видел 15 лет. "Я действительно взволнован, потому что знаю этих людей - и знаю их хорошо. И теперь некоторые из них стали матерями. У них были дети. Некоторые поженились, некоторые развелись. Все выросли умственно и физически. Некоторые стали больше, другие - меньше. Это действительно волнительно", - восторгается доктор Боб в интервью RTL перед началом "Я знаменитость... Битва джунглей легенд". "Эти люди глубоко укоренились в моем сознании и душе", - объясняет доктор лагеря. Бывшие кандидаты "как часть вашей семьи, которая возвращается к вам". Это очень волнительно.

Он замечательный парень

Хотя доктор Боб рад видеть всех, у него есть явный фаворит. "Если вы спросите меня, я бы сказал, Торстен. Он замечательный парень и очень эмоциональный и очень добрый гигант", - восторгается он в интервью RTL о Торстене Легате, который оставил незабываемое впечатление на фанатов джунглей своей "Касаллой!" во время своего пребывания в "Я знаменитость". Доктор Боб видит потенциал в Гюлье Сигель как в королевы джунглей.

Но в этом специальном сезоне не доктор Боб или зрители решают, кто в итоге окажется на троне джунглей, а участники лагеря сами.

С 16 августа RTL будет показывать "Я знаменитость... Битва джунглей легенд" ежедневно в 20:15. И впервые RTL+ будет иметь новый эпизод доступным для потоковой передачи каждый день, начиная с 15 августа.

Этот сезон "Я знаменитость... Битва джунглей легенд" возвращает знакомые лица из прошлых сезонов реалити-шоу "Я знаменитость... Выведи меня отсюда!", Включая любимцев фанатов, таких как Торстен Легат.

Звезды реалити-шоу, подобные Торстену, стремятся вернуть себе место в джунглях, потенциально стремясь улучшить свой имидж или показать другую сторону себя с тех пор, как они последний раз появлялись на таких шоу.

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