- Независимый прокурор подал измененный иск против Трампа

Обновленное обвинительное заключение представлено в федеральном судебном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа, обвиняя его в возможном манипулировании выборами. Это обновление является результатом решения Верховного суда США, принятого в начале июля, которое предоставило Трампу иммунитет от определенных официальных обязанностей. В результате дело продолжается, и обвинительное заключение против Трампа было немного урезано, удалены определенные разделы, такие как те, которые касались его связей с Министерством юстиции. Первоначальные четыре обвинения против него остаются неизменными. Трамп обвиняется в сговоре с целью ввести в заблуждение США и в сговоре с целью воспрепятствовать авторизованному расследованию.

6 января 2021 года сторонники Трампа вторглись в Капитолий, пытаясь отменить результаты президентских выборов 2020 года и подтвердить его победу над демократом Джо Байденом. Перед нападением на Капитолий Трамп неоднократно пытался оспорить результаты выборов. В результате он предстал перед федеральными обвинениями в Вашингтоне, округ Колумбия, и аналогичное обвинительное заключение было выдвинуто против него в штате Джорджия, США.

"Зомби" охотник на ведьм: Дональд Трамп осуждает возобновленные обвинения

Адвокаты Трампа смогли отложить и избежать судебных разбирательств в течение нескольких месяцев. Республиканец Трамп утверждает, что невиновен во всех делах, называя расследования против него попыткой политических противников его замолчать. На своей платформе Truth Social Трамп назвал новое обвинительное заключение Смита "нелепым" и "попыткой воскресить "зомби" охотника на ведьм", назвав это "актом отчаяния". Он потребовал, чтобы обвинения были сняты.

Адвокаты Трампа обратились в Верховный суд по поводу иммунитета президентов, стремясь полностью отклонить дело в Вашингтоне. Хотя они не добились успеха, их усилия существенно замедлили процесс. Специалисты считают, что судебное разбирательство в деле Вашингтона маловероятно до президентских выборов в ноябре.

Где находятся другие дела?

Дело в Атланте по обвинению в манипулировании выборами

В штате Джорджия, США, Трамп также обвинялся в оказании влияния на выборы 2020 года, наряду с несколькими другими лицами. Однако в последнее время внимание переключилось с Трампа на главного прокурора Фани Уиллис. Адвокаты Трампа и другие обвиняемые утверждают, что Уиллис извлекает выгоду из неправильных отношений с другим прокурором, участвующим в деле. Апелляционный суд приостановил дело против Трампа временно, Pending решение о том, может ли Уиллис продолжить расследование. Трое апелляционных судей имеют до марта 2025 года, чтобы принять решение, с первым слушанием, запланированным на октябрь. Судебное разбирательство до президентских выборов считается маловероятным.

В Майами, Флорида, Трамп был обвинен на федеральном уровне в обращении с засекреченными правительственными документами. Его обвиняют в незаконном удержании высокочувствительной информации с его президентского срока (2017-2021) и в сговоре с целью воспрепятствовать расследованию. Прокуроры утверждают, что Трамп пытался стереть записи с камер видеонаблюдения и удалить коробки документов с помощью сотрудников. Это расследование также велось Смитом.

Судья, рассматривающий дело, неожиданно притормозил в середине июля из-за сомнений в законности назначения специального прокурора. Смит обжаловал это решение. Если он будет успешным, дело может быть возобновлено. Однако даже в этом сценарии судебное разбирательство до президентских выборов в ноябре считается маловероятным.

В Нью-Йорке Трамп был признан виновным в конце мая в подделке деловых записей, связанных с выплатами за молчание порнозвезде. Прокуратура обвинила Трампа в использовании этих поддельных записей для сокрытия вредной информации и незаконной деятельности до и после президентских выборов 2016 года, тем самым повышая свои шансы на победу. Дата вынесения приговора еще не объявлена, и этот процесс уже был отложен один раз, с июля до середины сентября. Адвокаты Трампа просят еще одно отсрочку до после президентских выборов в ноябре. Трамп также подал апелляцию на это обвинительное заключение.

Возобновленные обвинения против Трампа решительно отвергаются его адвокатами, которые называют их попыткой политических противников его замолчать, позиция, которую твердо занимает республиканец Трамп.

Несмотря на то, что он сталкивается с множеством расследований, в том числе в Джорджии, где он обвиняется в оказании влияния на выборы 2020 года, адвокаты Трампа и другие обвиняемые смогли отложить судебные разбирательства на несколько месяцев, выиграв время в свете этих обвинений.

Читайте также: