ntv.de: Господин Райснер, на прошлой неделе украинские силы все еще защищали Вугледар, но теперь они были вынуждены покинуть этот горнодобывающий город, который был под российской осадой. Господин Райснер объясняет ntv.de, как это отступление влияет на ситуацию в Украине во время войны.

Маркус Райснер: 72-я механизированная бригада была вынуждена отступить. По слухам в украинских сетях, они понесли значительные потери. На мой взгляд, Вугледар служит ярким примером последствий затяжной войны. Год и полтора назад город успешно отражал российские атаки. Однако после того, как он выдержал непрерывный артиллерийский обстрел, крылатые ракеты и теперь также бомбы, Вугледар достиг этой точки. Этот стратегический оплот, этот критически важный оплот, был практически разрушен.

Так бригада вела непрерывные оборонительные бои за город в течение полутора лет?

Вугледар был символом, подобным Бахмуту, на протяжении всей своей обороны. Если помните, украинская линия звучала так: наша армия несет тяжелые потери, но по сравнению с этим, российские потери намного выше. Бахмут сыграл решающую роль в качестве оплота, где русские изнашивались, пока его уже нельзя было удерживать. То же самое верно и для Вугледара.

Так город был оплотом на юге. Если мы посмотрим на фронт там, он образует полукруглую дугу от Запорожья до Купиянска. Из этой дуги есть критический опорный пункт, и он находится именно в Вугледаре. Оттуда украинцы потенциально могли угрожать российским линиям снабжения к северу от Мариуполя. Эти линии снабжения - дорожные и железнодорожные связи - критически важны для российских войск. Они были построены только после того, как Керченский мост атаковали так часто. Вугледар был занозой в этих российских позициях, откуда можно было угрожать путям снабжения.

И украинцы почти потеряли эту эффективную занозу в январе 2023 года?

Во время первой российской зимней offensive Вугледар был под сильным давлением. Основная причина этого была в интенсивных попытках России заставить Украину развернуть свои резервы, фактически удалив их из запланированной украинской летней offensives, начиная с раннего июня. Однако Украина устояла перед этой приманкой. Они видели, как русские оказывают сильное давление на Вугледар, только чтобы израсходовать себя в этих атаках. Вместо этого Украина держала свои резервы, намереваясь использовать их во время летней offensives.

Тогда вместо свежих, полностью укомплектованных резервов "вторая команда" удерживала Вугледар в то время?

Невозможно назвать это "второй командой". 72-я механизированная бригада также была элитным подразделением, которое находилось там годами. Они знали каждую щель в этой местности. Если бы резервы были развернуты тогда, они были бы второй командой. Однако 72-я механизированная бригада вела основной бой в одиночку в течение полутора лет, демонстрируя удивительную стойкость против русских, которые имели две бригады заблокированными и понесли значительные потери.

Украинцев вынудили покинуть город?

Украинские войска были вынуждены отступить, чтобы избежать полного уничтожения.Russians advanced and attempted to encircle the city with a double pincer movement. The brigade held out for a while but struggled against the relentless Russian advance. Desperate pleas for help also circulated online, with soldiers questioning: Why are we still here? What are we defending?

72-я бригада больше не могла повторить свой прошлогодний успех.

Подразделения были так истощены, что прошлогодний успех не мог быть повторен. Я называю это драмой износа, и многие все еще не понимают этого. Подразделения участвуют в этой войне уже 955 дней и постепенно изнашиваются, достигнув точки, где они больше не могут сражаться. Сегодня это 956-й день этой войны вторжения. Если Украина не получит помощи или средства против управляемых бомб или целевого артиллерийского огня, даже лучшие бойцы будут истощены через износ со временем. Это логика войны износа.

Что касается тех видео, о которых вы упоминали ранее, почти кажется, что это также было облегчением для украинских солдат finally признать, что Вугледар уже не может быть защищен.

Ни в коем случае, потому что на оперативном и тактическом уровне это пространство имело значение как заноза, выступающая в российские позиции. Отступление сыграло роль тактической глубины.

Насколько далеко отступили украинцы?

Всего несколько километров. Сложная часть здесь - местность, которая очень плоская. Это автоматически ставит ту сторону, которая занимает несколько высоких точек, особенно шахты и шахтерские города, в более выгодное положение. Кроме того, то, что было неоднократно замечено, вступает в игру: качество позиций дальше, в следующей линии обороны, значительно хуже, чем те, которые были заняты до сих пор. Важно помнить, что Вугледар был передовым положением, которое развивалось в течение восьми лет.

Имел ли Вугледар большое оперативное значение для ситуации на фронте?

На оперативном уровне, но не на стратегическом, малое влияние последних событий на поле боя на поддержание способностей для ведения длительной войны. Малые передовые действия несут немедленный стратегический вес. Стратегически значимыми являются атаки на жизненно важную инфраструктуру. Например, если Украина потеряет электроэнергию, продолжать войну будет очень сложно.

Расширяя фокус за пределы Вугледара: какие потенциальные опасности угрожают другим фронтам?

Еще одно окружение заваривается западнее Невельского. После захвата Укrainsка русские продвинулись южнее города. Там есть озеро, и русские продвигаются к нему вдоль железной дороги, в сторону Вовчи. Армия России находится всего в двух-трёх километрах от этого озера, и контроль над железной дорогой может замкнуть значительные украинские силы. Если Киев не успеет эвакуировать своих солдат, это может стать еще более серьезной проблемой, чем Вугледар ранее. Конфликты в Харькове и Курске остаются в состоянии равновесия.

Ходят слухи о предстоящем нападении на Запорожье. Хотя АЭС находится под контролем России уже некоторое время, город сам по себе нет. Это угроза?

За последние несколько месяцев российские войска восстановили территории, потерянные Украиной во время летнего наступления. Теперь появляются слухи о возможных планах атаки на Запорожье. Хотя есть основания для этих спекуляций, никаких реальных приготовлений еще не началось. Это напоминает ситуацию весной, северо-западнее Киева, где непрерывно сообщалось о предстоящем нападении в Сумы, но атаки России на Сумы так и не произошло. Вместо этого Украина начала наступление на Курск.

Украинцы распространяют эти слухи, чтобы незаметно перебросить войска в регион и вызвать любопытство: что они там делают?

После того, как это произошло, ситуация была проанализирована так. Украинцы использовали угрозу российского наступления, чтобы оправдать развертывание войск в регионе. На самом деле, они собрали силы для атаки на российской территории, в Курске. Хотя это не обязательно означает, что то же самое произойдет в Запорожье, разумно рассматривать такие слухи в контексте.

Отвод 72-й механизированной бригады из Вугледара существенно влияет на общую ситуацию в Донбассе. Вугледар, будучи стратегической опорой на юге, служил важной точкой для угрозы российским поставкам севернее Мариуполя.

Потеря города российскими войсками является серьезным поражением Украины в ее efforts по противодействию продвижению России в регионе Донбасса.

