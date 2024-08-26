- Незаконное производство сигарет: потенциальное тюремное заключение почти на пять лет

Глава подпольного производства сигарет в Блионе получил 4,5 года тюрьмы

Начальник нелегального производства сигарет в Блионе, в Сауэрланде, получил тюремный срок в 4,5 года. 53-летний мужчина признал свою роль в создании и распространении до 2,4 миллиона поддельных и не облагаемых налогом сигарет в день. Уклонение от уплаты налогов составило примерно 13 миллионов евро с июня 2023 года по ноябрь 2023 года, согласно приговору земельного суда в Бохум. Двум другим лицам назначили наказание в 30 и 33 месяца соответственно.

Подпольная фабрика по производству сигарет была обнаружена во время рейда 6 ноября 2022 года. Было конфисковано более 26 миллионов сигарет и большие количества табачных отходов. Согласно приговору, эти товары предназначались для нелегального рынка в Германии и Европе. "Это был преступление в самом чистом виде", - прокомментировал судья Маркус ван ден Хёвель во время вынесения приговора.

Сведения из Польши

Согласно судебным материалам, первоначальная информация о нелегальном производстве поступила от польских властей. Трое подозреваемых немцев в возрасте от 38 до 53 лет дали показания на суде. Приговоры связаны с уклонением от уплаты налогов и налоговыми махинациями. Два из трех приговоров все еще ожидают рассмотрения. По данным прокуратуры, двенадцать других подозреваемых уже получили условные сроки в предыдущих процессах.

Польские власти предоставили первоначальную информацию, которая привела к обнаружению подпольной фабрики по производству сигарет, способной производить большие партии немаркированных табачных изделий. Нелегальная продукция предназначалась tanto для немецкого, как и для европейского нелегального рынка, обходя налоговые правила и нанося значительный финансовый ущерб.

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